Общество
44 минуты назад
При неисправном терминале оплаты липчан бесплатно возить не будут
Такое правило действует только в Липецке.
Центр управления регионов опубликовал в соцсетях памятнику о том, как должна работать автоматизированная система оплаты проезда в общественном транспорте — как внутренними картами системы, так и при расчете банковскими карточками.
Многих пользователей удивила разница правил проезда при неисправных системах оплаты: пассажиры региона могут садиться в транспорт и ехать бесплатно, а в Липецке никого возить бесплатно не будут.
- В Липецке если водитель видит, что терминал не исправен, то он может работать только на высадку пассажиров, а новых пассажиров ему брать запрещено, - сообщили в пресс-службе управления дорог и транспорта Липецкой области. - Это правило должно стимулировать перевозчиков работать с терминалами оплаты и не выключать их при движении по маршруту.
Напомним, ранее GOROD48 рассказывал о ситуации, когда водитель обманом требовал оплаты проезда наличными.
Многих пользователей удивила разница правил проезда при неисправных системах оплаты: пассажиры региона могут садиться в транспорт и ехать бесплатно, а в Липецке никого возить бесплатно не будут.
- В Липецке если водитель видит, что терминал не исправен, то он может работать только на высадку пассажиров, а новых пассажиров ему брать запрещено, - сообщили в пресс-службе управления дорог и транспорта Липецкой области. - Это правило должно стимулировать перевозчиков работать с терминалами оплаты и не выключать их при движении по маршруту.
Напомним, ранее GOROD48 рассказывал о ситуации, когда водитель обманом требовал оплаты проезда наличными.
Житель
Это же Липецк.
Липецк
Чиновник
маршрутка 303
-
1
Гражданка