Общество

44 минуты назад

При неисправном терминале оплаты липчан бесплатно возить не будут

8 842
#терминал #проезд #оплата
2
При неисправном терминале оплаты липчан бесплатно возить не будут

Такое правило действует только в Липецке.

Центр управления регионов опубликовал в соцсетях памятнику о том, как должна работать автоматизированная система оплаты проезда в общественном транспорте — как внутренними картами системы, так и при расчете банковскими карточками.



Многих пользователей удивила разница правил проезда при неисправных системах оплаты: пассажиры региона могут садиться в транспорт и ехать бесплатно, а в Липецке никого возить бесплатно не будут.

- В Липецке если водитель видит, что терминал не исправен, то он может работать только на высадку пассажиров, а новых пассажиров ему брать запрещено, - сообщили в пресс-службе управления дорог и транспорта Липецкой области. - Это правило должно стимулировать перевозчиков работать с терминалами оплаты и не выключать их при движении по маршруту.

Напомним, ранее GOROD48 рассказывал о ситуации, когда водитель обманом требовал оплаты проезда наличными.
8 842
#терминал #проезд #оплата
2

Комментарии (8)

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Житель

8 минут назад
ну так областные правила важнее муниципальных, нет?
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Это же Липецк.

13 минут назад
Для кого пишутся все эти инструкции? Точно так же работают во всех отраслях, на бумаге одно а по делу другое.
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Липецк

18 минут назад
Ничего не понял. Бесплатно возить не будут, а в инструкции написано что могу ехать бесплатно.
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Чиновник

24 минуты назад
Нам плевать, мы в рабовозках не ездиим!
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маршрутка 303

28 минут назад
Кому не нравится?! Ходите тогда пешком!!
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-

37 минут назад
Я понимаю, когда автобусы ходят по 5 минут, как 15 лет назад. Но не раз в полчаса
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1

37 минут назад
Все логично. Для тех, у кого нет налички, проезд запрещен. Тех, кого наличка есть, видитель будет "жалеть" и везти. Все, терминалы можно выбрасывать. Кто придумал такую гениальную схему? Снимаю шляпу.
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Гражданка

38 минут назад
О, Боги! Как удивительно и неожиданно! Мы же привыкли совсем к другому...(нет)
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