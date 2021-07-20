Происшествия
сегодня, 09:46
Рукоблуд вернулся на Петровский спуск
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Извращенец на лето переместился поближе к воде - на каскад фонтанов.
Сегодня утром, перед началом рабочего дня, несколько десятков прохожих могли заметить на лестнице каскада фонтанов у Соборной площади извращенца. Немолодой мужчина занял позицию возле лестницы, спустил синие шорты и занялся самоудовлетворением. Чтобы быть в центре внимания, извращенец привлекал к себе внимание звуком. Свое лицо любитель публичного самоудовлетворения предусмотрительно скрыл под белой кепкой с желтым логотипом.
- Полиция продет проверку по факту публикации. Сотрудникам уже передана ориентировка на мужчину, - сообщили в УМВД по Липецкой области. - Всем, кто его заметил, стоит передать информацию полиции или позвонить в 102.
Напомним, Петровский спуск и его окрестности стали уже своеобразной меккой для извращенцев. За последнее время рукоблудов можно было встретить на спуске у памятника Петру I, возле драмтеатра и на Городище.
- Полиция продет проверку по факту публикации. Сотрудникам уже передана ориентировка на мужчину, - сообщили в УМВД по Липецкой области. - Всем, кто его заметил, стоит передать информацию полиции или позвонить в 102.
Напомним, Петровский спуск и его окрестности стали уже своеобразной меккой для извращенцев. За последнее время рукоблудов можно было встретить на спуске у памятника Петру I, возле драмтеатра и на Городище.
21 3299
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следствие ведут Колобки
Galina
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