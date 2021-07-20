Происшествия

сегодня, 09:46

Рукоблуд вернулся на Петровский спуск

21 3299
#извращенец
2
Рукоблуд вернулся на Петровский спуск

Извращенец на лето переместился поближе к воде - на каскад фонтанов.

Сегодня утром, перед началом рабочего дня, несколько десятков прохожих могли заметить на лестнице каскада фонтанов у Соборной площади извращенца. Немолодой мужчина занял позицию возле лестницы, спустил синие шорты и занялся самоудовлетворением. Чтобы быть в центре внимания, извращенец привлекал к себе внимание звуком. Свое лицо любитель публичного самоудовлетворения предусмотрительно скрыл под белой кепкой с желтым логотипом.

- Полиция продет проверку по факту публикации. Сотрудникам уже передана ориентировка на мужчину, - сообщили в УМВД по Липецкой области. - Всем, кто его заметил, стоит передать информацию полиции или позвонить в 102.

Напомним, Петровский спуск и его окрестности стали уже своеобразной меккой для извращенцев. За последнее время рукоблудов можно было встретить на спуске у памятника Петру I, возле драмтеатра и на Городище.
21 3299
#извращенец
2

Комментарии (21)

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Как гость
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следствие ведут Колобки

5 минут назад
Почему никто из прохожих , кто его видел , не заснял его на телефон ?! Странно как-то! Значит , никакого "рукоблуда" там и не было. Это всё галлюцинации от жары. Лето всё-таки, всякое привидется.
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Galina

8 минут назад
Фауст, )))))
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типичный

8 минут назад
вакцинированный
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обращаю внимание

9 минут назад
там на Петровском спуске ведь указатель стоит «эксгибиционист холл»
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Гость

14 минут назад
Только сегодня утром его видели
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Даша

16 минут назад
Что за нелюди эти мужики? Почему нигде нет женщин, которые сняли штаны и стоят наяривают?
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Фауст

18 минут назад
Прям какое-то движение рукоблудов организовывается, пора в олимпийские игры включать!
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Пипецк

18 минут назад
В городе не одного туалета, вот человек по нужне приспичило, у АДминистрации на глазах.
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Яяяяяяя

25 минут назад
Все женщины бегоом туда
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Колька

29 минут назад
Пописать даже спокойно не дадут... Сразу извращенец...
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