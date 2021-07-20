Общество
29 минут назад
Инспекторов ДПС благодарят через соцсети
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Сотрудники патрульной службы снова помогли семье в беде.
У липчан еще на слуху история с помощью роженице на дороге в Ельце. В начале месяца автоинспекторы на патрульной машине с сиреной сопроводили рожающую женщину в Липецк. Тогда муж женщины рассказал о помощи в соцсетях и поблагодарил инспекторов ДПС.
На этот раз сотрудники патрульной службы помогли семье, у которой пробило колесо. Вчера семья с детьми возвращалась с отдыха. В Становлянском районе на машине взорвалось колесо.
- Мы экстренно остановились на трассе. Мимо ехали сотрудники ГИБДД. Узнав, что у нас случилось, сразу сказали уйти детям с трассы, так как очень опасный участок, и начали помогать мужу. Расставили вокруг нас знаки. Супруг очень спешил заменить колесо. Один из сотрудников сам одевал колесо, закручивал болты на нем, помогал собрать все инструменты, - пишет Светлана. - Хочу выразить им огромную благодарность! К сожалению, не спросили их фамилии в такой спешке. Ребята, спасибо вам!
Пользователей паблика, где выложили пост с благодарностью, удивила такая история. Кое-кто выразил сомнения в ее реальности, но есть и те, кто считает: «В Липецкой области - самые лучшие сотрудники ДПС».
На этот раз сотрудники патрульной службы помогли семье, у которой пробило колесо. Вчера семья с детьми возвращалась с отдыха. В Становлянском районе на машине взорвалось колесо.
- Мы экстренно остановились на трассе. Мимо ехали сотрудники ГИБДД. Узнав, что у нас случилось, сразу сказали уйти детям с трассы, так как очень опасный участок, и начали помогать мужу. Расставили вокруг нас знаки. Супруг очень спешил заменить колесо. Один из сотрудников сам одевал колесо, закручивал болты на нем, помогал собрать все инструменты, - пишет Светлана. - Хочу выразить им огромную благодарность! К сожалению, не спросили их фамилии в такой спешке. Ребята, спасибо вам!
Пользователей паблика, где выложили пост с благодарностью, удивила такая история. Кое-кто выразил сомнения в ее реальности, но есть и те, кто считает: «В Липецкой области - самые лучшие сотрудники ДПС».
547