Происшествия

54 минуты назад

В центре Липецка из внедорожника льются бензин

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#бензин
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В центре Липецка из внедорожника льются бензин

Ситуацию контролируют пожарные.

В Липецке на улицу Крайнюю из припаркованного у дома №68 по улице Советской автомобиля «Санйонг» вытекает бензин.

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На месте работают бойцы специализированной пожарной части ГУ МЧС по Липецкой области. Они смыли топливное пятно, но течь бензина продолжается.

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Пока не пришёл на место владелец кроссовера, они вынуждены контролировать ситуацию.

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Бдительные граждане оставили записку владельцу иномарки с предупреждением.
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#бензин
5

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Жара

3 минуты назад
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