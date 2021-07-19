В центре Липецка из внедорожника льются бензин

Ситуацию контролируют пожарные.

В Липецке на улицу Крайнюю из припаркованного у дома №68 по улице Советской автомобиля «Санйонг» вытекает бензин.На месте работают бойцы специализированной пожарной части ГУ МЧС по Липецкой области. Они смыли топливное пятно, но течь бензина продолжается.Пока не пришёл на место владелец кроссовера, они вынуждены контролировать ситуацию.Бдительные граждане оставили записку владельцу иномарки с предупреждением.