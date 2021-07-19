В окрестностях Петербурга нашли частную подземную тюрьму с крематорием

В окрестностях Петербурга обнаружили частную подземную тюрьму с крематорием. Об этом в понедельник, 19 июля, сообщает 47news.

По данным издания, сооружение находилось на территории заброшенного коттеджного поселка во Всеволожском районе Ленинградской области. Оно состояло из подземных камер, закрывавшихся на замки, аналогичные тем, что находятся в СИЗО «Кресты». Внутри была оборудована система видеонаблюдения, находился пункт охраны. Вход в подземную тюрьму перекрывала бетонная плита, опускавшаяся с помощью гидравлической установки.

Сооружение было замаскировано под дачный дом. Территорию скрывал от окружающих высокий забор. На участке была баня с лазом, ведущим к печи размером с человека. По данным журналистов, владельцами сооружения являлись бывший сотрудник Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) и некое частное лицо.

Сразу после публикации материала о таинственном объекте с камерами и крематорием в заброшенный коттеджный поселок «Новый Петербург» прибыла строительная техника. Рабочие закопали вход в подземную тюрьму. Издание полагает, что это произошло по инициативе Следственного комитета России (СКР).



Позже подземную тюрьму с крематорием назвали ловушкой для удержания бизнесменов, заработавших на криптовалюте. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» в понедельник, 19 июля, «Ленте.ру» высказал информированный источник.

По его словам, в частной тюрьме, расположенной на территории заброшенного коттеджного поселка во Всеволожском районе Ленинградской области, почти все сделано так же, как в обычной тюрьме, — от замков до стола в камере. Все это рассчитано на то, чтобы запугать жертву.

«Сомневаюсь, что сюда вывозили крупных бизнесменов. При их пропаже к делу сразу бы подключились силовики, поднялся бы шум. Учитывая, что тюрьма действовала в 2014 годах, скорее всего, жертвами стали новоиспеченные миллионеры, разбогатевшие на биткоинах. В то время на них велась охота», — рассуждает собеседник «Ленты.ру».

По его словам, получив ключи доступа от пленника, злоумышленники выгоняли жертву, не опасаясь последствий. «Даже если он обратиться в полицию, то никто не будет заниматься вопросом кражи криптовалюты, которая находится в серой зоне, тем более когда у жертвы нет никаких связей», — объяснил источник редакции.



