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сегодня, 15:25

Государственные испытания гиперзвуковой ракеты Циркон начнутся в августе

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Как рассказал источник ТАСС в оборонно-промышленном комплексе, первый пуск в рамках госиспытаний с фрегата "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" планируется выполнить в первой половине августа

осударственные испытания новейшей гиперзвуковой ракеты "Циркон" с надводного носителя начнутся в августе 2021 года. Об этом ТАСС сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе, сообщает tass.ru

"Первый пуск "Циркона" в рамках госиспытаний с фрегата "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" Северного флота планируется выполнить в первой половине августа. Во второй половине августа начнутся летно-конструкторские испытания "Циркона" с атомной подводной лодки "Северодвинск", - сказал он, уточнив, что ранее речь шла в первом случае про май-июнь.

Как отметил источник, "Северодвинск" будет выполнять первый испытательный пуск "Циркона" из надводного положения, но в обоих случаях предполагается поразить надводные цели. По словам другого источника ТАСС, всего в рамках госиспытаний "Циркона" с "Адмирала Горшкова" предстоит выполнить четыре пуска. В НПО машиностроения (входит в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение"), где разработали и производят "Цирконы", не стали комментировать эту информацию.

Ранее источник сообщил ТАСС, что летно-конструкторские испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон" с надводного носителя - фрегата "Адмирал Горшков" - успешно завершены. Программа испытаний ракеты в 2020 году успешно и в полном объеме выполнена, было осуществлено три пуска с фрегата "Адмирал Горшков", два - по морским целям, один - по наземной. Третий в 2020 году пуск "Циркона" был выполнен 9 декабря.

10 июля источник ТАСС сообщил, что первым штатным носителем этих гиперзвуковых ракет станет фрегат проекта 22350 "Адмирал Головко".
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