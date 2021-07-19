От COVID-19 сегодня лечатся 3 645 жителей Липецкой области

Всего с начала эпидемии, по данным оперштаба, на территории региона зарегистрированы 36 795 случаев новой коронавирусной инфекции, 32 114 человек выздоровели, в том числе 64 за последние сутки, 3 645 — лечатся, 1 036 человек умерли, в том числе 9 за последние сутки. По данным сайта стопкоронавирус.рф, умерли 1 034 человека.

В больницах сегодня находятся 898 человек с диагнозом «коронавирусная инфекция», лечатся дома 2 747 пациентов с лёгкой формой COVID-19.



За последние сутки в регионе подтверждены 252 случая инфицирования коронавирусом. Первое место не упускает Липецк — 114 случаев, на втором Грязинский район — 49, на третьем Добринский район — 23. В Липецком районе — 22, в Ельце — 16, в Добровском районе — 8, в Данковском, Лебедянском и Лев-Толстовском районах — по 4, в Тербунском и Чаплыгинском районе — по 3, в Усманском районе — два заболевших.