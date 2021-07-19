Коронавирус

35 минут назад

От COVID-19 сегодня лечатся 3 645 жителей Липецкой области

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#коронавирус
От COVID-19 сегодня лечатся 3 645 жителей Липецкой области

Всего с начала эпидемии, по данным оперштаба, на территории региона зарегистрированы 36 795 случаев новой коронавирусной инфекции, 32 114 человек выздоровели, в том числе 64 за последние сутки, 3 645 — лечатся, 1 036 человек умерли, в том числе 9 за последние сутки. По данным сайта стопкоронавирус.рф, умерли 1 034 человека.

В больницах сегодня находятся 898 человек с диагнозом «коронавирусная инфекция», лечатся дома 2 747 пациентов с лёгкой формой COVID-19.

За последние сутки в регионе подтверждены 252 случая инфицирования коронавирусом. Первое место не упускает Липецк — 114 случаев, на втором Грязинский район — 49, на третьем Добринский район — 23. В Липецком районе — 22, в Ельце — 16, в Добровском районе — 8, в Данковском, Лебедянском и Лев-Толстовском районах — по 4, в Тербунском и Чаплыгинском районе — по 3, в Усманском районе — два заболевших.
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#коронавирус

Комментарии (2)

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Гость

6 минут назад
И снова-несколько дней подряд ни одного случая по Становлянскому району. Для чего собирать эту липовую статистику? Уже никто не отслеживает контактных, по вышеназванному району в лучшем случае отправляют собранные анализы в Елец 1 раз в неделю!!! И это при том, что сейчас пневмония развивается за 3-4 дня! Т. е. человек упускает шанс не только вылечиться, но и выжить!
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Игорь

18 минут назад
Нет никакого ковида. Это мировая фальсификация.
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