Погода в Липецке

сегодня, 17:00

В Липецкой области дожди с грозами и до +31

2 594
#жара
В Липецкой области дожди с грозами и до +31
20 и 21 июля Липецкая область будет находиться в малоградиентном поле пониженного давления – погода останется жаркой, с кратковременными грозовыми дождями местами. 22 июля через территорию области пройдет холодный атмосферный фронт, который принесет дожди, местами сильные. Повсеместно прогремят грозы, при которых ветер усилится до 20 м/сек, местами возможен град. Среднесуточные температуры воздуха составят: 20 и 21 июля - 23-25 градусов тепла, что на 3-5 градусов выше климатической нормы, 22 июля – 17-18 градусов тепла, что на 2-3 градуса ниже нормы.  

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 20 июля в Липецкой области переменная облачность, ночью местами небольшие дожди, днем кратковременные дожди с грозой. Ветер северо-западный, 7-12 м/сек, при грозе местами с порывами до 15-20 м/сек. Температура ночью составит от +17 до +22 градусов, днем будет сильная жара от +26 до +31 градусов. 

В Липецке переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем кратковременный дождь с грозой. Температура ночью составит от +19 до +21 градусов, днем будет от +28 до +30 градусов. 

День 20 июля стал самым теплым в Липецке в 2010 году, тогда в городе было +34 градуса. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1965 году – 7 градусов тепла.  
2 594
#жара

Комментарии (2)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Максим

52 минуты назад
Лучше бы до минус - 30 , да снегопадом !! Надоела эта уже жара !!
ответить

Гость

сегодня, 17:04
Да где же ваши дожди????
ответить

Еще в рубрике

В Липецкой области до +34
#жара
14
В Липецкой области до +34

17.07.2021 16:28

Погода в Липецке
Атмосферный фронт принесет дожди с грозой и градом
#дожди
28
Атмосферный фронт принесет дожди с грозой и градом

16.07.2021 16:47

Погода в Липецке
Атмосферный фронт принесет дожди с грозой и градом, но не остудит жару
#дожди
7
Атмосферный фронт принесет дожди с грозой и градом, но не остудит жару

15.07.2021 17:00

Погода в Липецке
Спасатели предупреждают о ливнях, грозах и сильном ветре
#гроза #град #ветер
13
Спасатели предупреждают о ливнях, грозах и сильном ветре

15.07.2021 16:21

Погода в Липецке
Липецк не дотянул до температурного рекорда всего 0,2 градуса
#жара #температурный рекорд
11
Липецк не дотянул до температурного рекорда всего 0,2 градуса

15.07.2021 08:21

Погода в Липецке
В Липецкой области сухо и до +35
#жара
4
В Липецкой области сухо и до +35

14.07.2021 17:00

Погода в Липецке