В Липецкой области дожди с грозами и до +31

20 и 21 июля Липецкая область будет находиться в малоградиентном поле пониженного давления – погода останется жаркой, с кратковременными грозовыми дождями местами. 22 июля через территорию области пройдет холодный атмосферный фронт, который принесет дожди, местами сильные. Повсеместно прогремят грозы, при которых ветер усилится до 20 м/сек, местами возможен град. Среднесуточные температуры воздуха составят: 20 и 21 июля - 23-25 градусов тепла, что на 3-5 градусов выше климатической нормы, 22 июля – 17-18 градусов тепла, что на 2-3 градуса ниже нормы.



По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 20 июля в Липецкой области переменная облачность, ночью местами небольшие дожди, днем кратковременные дожди с грозой. Ветер северо-западный, 7-12 м/сек, при грозе местами с порывами до 15-20 м/сек. Температура ночью составит от +17 до +22 градусов, днем будет сильная жара от +26 до +31 градусов.



В Липецке переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем кратковременный дождь с грозой. Температура ночью составит от +19 до +21 градусов, днем будет от +28 до +30 градусов.



День 20 июля стал самым теплым в Липецке в 2010 году, тогда в городе было +34 градуса. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1965 году – 7 градусов тепла.

