Липчанин «закосил» от альтернативной службы

Вместо службы в армии он устроился почтальоном, но и там работать не стал.

Октябрьский районный суда Липецка признал виновным ране судимого 20-летнего липчанина в уклонении от альтернативной гражданской службы.



В соответствии с Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе» граждане имеют право на замену военной службы альтернативной гражданской службой. Поэтому 25.06.2020 года молодого липчанина направили к месту прохождения альтернативной гражданской службы в управление Федеральной почтовой связи Липецкой области АО «Почта России». Там его приняли на должность почтальона 3 класса.



Однако без уважительных причин гражданин перестал выходить на работу, тем самым уклонившись от соблюдения условий прохождения альтернативной гражданкой службы.



— Учитывая обстоятельства дела, мнение государственного обвинителя, суд назначил подсудимому наказание в виде 200 часов обязательных работ, — сообщили в пресс-службе ведомства.