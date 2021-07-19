Происшествия

54 минуты назад

Липчанин «закосил» от альтернативной службы

4 826
#альтернативная служба #суд
Липчанин «закосил» от альтернативной службы

Вместо службы в армии он устроился почтальоном, но и там работать не стал.

Октябрьский районный суда Липецка признал виновным ране судимого 20-летнего липчанина в уклонении от альтернативной гражданской службы.

В соответствии с Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе» граждане имеют право на замену военной службы альтернативной гражданской службой. Поэтому 25.06.2020 года молодого липчанина направили к месту прохождения альтернативной гражданской службы в управление Федеральной почтовой связи Липецкой области АО «Почта России». Там его приняли на должность почтальона 3 класса.

Однако без уважительных причин гражданин перестал выходить на работу, тем самым уклонившись от соблюдения условий прохождения альтернативной гражданкой службы.

— Учитывая обстоятельства дела, мнение государственного обвинителя, суд назначил подсудимому наказание в виде 200 часов обязательных работ, — сообщили в пресс-службе ведомства.
4 826
#альтернативная служба #суд

Комментарии (4)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Акула Додсон

4 минуты назад
И правильно сделал, особенно когда от срочной службы отказался. США, Канада, Великобритания, Арабские Эмираты, Бельгия, Япония, Малайзия, Ирландия, даже "наш" Кыргызстан, а помимо них ещё куча стран, всех не упомнишь - давно отказались от призыва и не кашляют, никто их не захватил, хотя везде есть что.
ответить

Макс

9 минут назад
Почему для того, чтобы бить меня по голове дубинкой государство содержит вышколенную сытую контактную Росгвардию, а для защиты от солдат НАТО до сих пор призывает 18 летний недокормленный подневольный молодняк на бесплатной основе?!
ответить

И смех, и грех

9 минут назад
граф Де Ля Фер, ага, в Почтовые войска специального назначения.
ответить

граф Де Ля Фер

29 минут назад
И отправьте его в армию. Не справился
ответить

Еще в рубрике

Следственный комитет устанавливает причины гибели детей в Ельце
#пожар
1
Следственный комитет устанавливает причины гибели детей в Ельце

51 минуту назад

Происшествия
Ельчанка может лишиться свободы за оскорбление полицейского
#полиция
3
Ельчанка может лишиться свободы за оскорбление полицейского

58 минут назад

Происшествия
31-летний туляк производил наркотики в строительном вагончике
#наркотики
2
31-летний туляк производил наркотики в строительном вагончике

сегодня, 12:28

Происшествия
Липчанин, не плативший алименты, проведет четыре месяца в колонии
#алименты #суд
5
Липчанин, не плативший алименты, проведет четыре месяца в колонии

сегодня, 12:19

Происшествия
Три человека пострадали в перевернувшемся автомобиле
#авария #ДТП
5
Три человека пострадали в перевернувшемся автомобиле

сегодня, 10:29

Происшествия
Погибшим в Ельце девочкам было четыре и пять лет
#МЧС #пожар
18
Погибшим в Ельце девочкам было четыре и пять лет

сегодня, 10:08

Происшествия