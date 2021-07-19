Ельчанка может лишиться свободы за оскорбление полицейского

Прокурор Ельца утвердил обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению 31-летней местной жительницы в совершении преступления, предусмотренного ст. 319 УК РФ («Оскорбление представителя власти»).

По версии следствия, 20.06.2020 года полицейский во время патрулирования поселка Электрик, увидел женщину с мужчиной в состоянии алкогольного опьянения. Страж порядка принял решение доставить пару в наркологический диспансер для медицинского освидетельствования на состояние опьянения.



По пути в наркодиспансер женщина нецензурно оскорбляла полицейского, демонстрируя пренебрежительное отношение к деятельности органов правопорядка.



— Признав собранные доказательства законными, обоснованными и достаточными для подтверждения предъявленного обвинения, прокурор направил уголовное дело в суд для рассмотрения по существу, — сообщили в пресс-службе ведомства.



Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 40 тысяч рублей либо обязательных работ на срок до 360 часов, либо исправительных работ на срок до одного года.