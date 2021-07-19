сегодня, 12:29
Ельчанка может лишиться свободы за оскорбление полицейского
Прокурор Ельца утвердил обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению 31-летней местной жительницы в совершении преступления, предусмотренного ст. 319 УК РФ («Оскорбление представителя власти»).
По пути в наркодиспансер женщина нецензурно оскорбляла полицейского, демонстрируя пренебрежительное отношение к деятельности органов правопорядка.
— Признав собранные доказательства законными, обоснованными и достаточными для подтверждения предъявленного обвинения, прокурор направил уголовное дело в суд для рассмотрения по существу, — сообщили в пресс-службе ведомства.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 40 тысяч рублей либо обязательных работ на срок до 360 часов, либо исправительных работ на срок до одного года.
Сара
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