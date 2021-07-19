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Ельчанка может лишиться свободы за оскорбление полицейского

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#полиция
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Ельчанка может лишиться свободы за оскорбление полицейского

Прокурор Ельца утвердил обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению 31-летней местной жительницы в совершении преступления, предусмотренного ст. 319 УК РФ («Оскорбление представителя власти»).

По версии следствия, 20.06.2020 года полицейский во время патрулирования поселка Электрик, увидел женщину с мужчиной в состоянии алкогольного опьянения. Страж порядка принял решение доставить пару в наркологический диспансер для медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

По пути в наркодиспансер женщина нецензурно оскорбляла полицейского, демонстрируя пренебрежительное отношение к деятельности органов правопорядка.

— Признав собранные доказательства законными, обоснованными и достаточными для подтверждения предъявленного обвинения, прокурор направил уголовное дело в суд для рассмотрения по существу, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 40 тысяч рублей либо обязательных работ на срок до 360 часов, либо исправительных работ на срок до одного года.
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#полиция
1

Комментарии (4)

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Сара

3 минуты назад
Крепостные не должны ругаться, а они должны стоять на коленях перед господином полицейским и просить его о пощаде.
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Максик

14 минут назад
А меня одна знакомая , обозвала , что я бомж , хожу каждый день в одной и той же одежде.. Её можно за это тоже лишь свободы и посадить в тюрьму?..
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Вася

38 минут назад
Какой геройский полицейский . Нужно про него кино снять . А ещё можно возле пивнушки засесть , и брать всех кто выходит . Ну или на день полиции самих себя арестовывать . Или любого прохожего можно хватать . Вслух не сказал ничего , но возможно подумал . План можно здорово подтянуть . Полицейские , не благодарите . Да если б не вы , эта тётка никого бы не оскорбила , протрезвела и ушла на работу . А вы приняли весь удар на свои уши . Спасибо за службу .
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Влад

49 минут назад
"Лютая преступница" таки однако! Аж целый прокурор понадобился, что чтобы расследовать и изобличить "тяжкое преступление"!
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