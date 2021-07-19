Чистая прибыль Банка ЗЕНИТ за 6 месяцев 2021 года по РСБУ составила 2,5 млрд рублей

Чистая прибыль Банка ЗЕНИТ по российским стандартам бухгалтерского учета за первое полугодие 2021 года составила 2,5 млрд рублей против убытка 0,4 млрд рублей за аналогичный период прошлого года. Рост финансового результата был достигнут за счет увеличения операционных и комиссионных доходов, а также диверсификации и повышения качества кредитного портфеля.

«В первом полугодии года мы вышли на стабильный рост прибыльности бизнеса, что говорит об устойчивом развитии банка. Ожидаем, что сохраним положительную динамику по ключевым показателям и обеспечим плановые значения годовой прибыли. Стратегия Банка ЗЕНИТ предусматривает органический рост бизнеса за счет наращивания кредитования во всех сегментах и расширения линейки продуктов, развития цифрового сервиса и клиентского опыта», — отметил Председатель Правления Банка ЗЕНИТ Александр Тищенко.

Активы банка на 1 июля 2021 года составили 207 млрд рублей. В первом полугодии банк продолжал наращивать объемы розничного кредитования. Кредитный портфель физических лиц на отчетную дату превысил 51 млрд рублей, увеличившись за полугодие на 3,5 млрд рублей, или на 7,3 %. Его доля в совокупном кредитном портфеле возросла до 41 % против 30 % годом ранее.

Чистые комиссионные доходы банка за отчетный период составили 870 млн рублей, что на 47 % больше, чем за аналогичный период прошлого года. Операционный доход до вычета резервов увеличился на 22 % и составил 7,4 млрд рублей.

Капитал банка с начала года вырос на 2,7 % и составил 36,5 млрд рублей. Банком соблюдаются все установленные нормативы достаточности капитала и надбавки к ним. По состоянию на 1 июля 2021 года норматив достаточности капитала (Н1.0) составил 20,6 % при минимально допустимом значении 8 %, норматив достаточности базового капитала (Н1.1) — 13,0 % при минимальном нормативном значении 4,5 %, норматив достаточности основного капитала (Н1.2) — 13,0 % при минимальном нормативном значении 6 %, норматив финансового рычага (Н1.4) — 10,7 % при минимальном нормативном значении 3 %.

Нормативы ликвидности банка соблюдаются с существенным запасом и на 1 июля 2021 года составили: норматив мгновенной ликвидности Н2 — 77,9 % при минимальном значении 15 %, норматив текущей ликвидности Н3 — 86,5 % при минимальном значении 50 %, норматив долгосрочной ликвидности — 46,0 % при максимальном значении 120 %.

ПАО Банк ЗЕНИТ образован в 1995 году. Ключевой акционер — ПАО «Татнефть» им. В. Д. Шашина. Кредитная организация обладает широкой международной корреспондентской сетью банков-партнеров, сотрудничает более чем со 100 международными институтами в Европе, Америке и Азии. Банк ЗЕНИТ имеет рейтинги международных рейтинговых агентств на уровне В1 (Moody's), BB (Fitch) и ruА- («Эксперт РА»). Является акционером ООО «ЗЕНИТ Финанс», АО «Национальный НПФ», ООО «ЗЕНИТ Лизинг».

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