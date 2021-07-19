Общество

58 минут назад

На центральном пляже наконец-то установили раздевалки

13 843
#пляж #благоустройство
2
На центральном пляже наконец-то установили раздевалки

Их поставили в минувшие выходные.

На центральном пляже теперь можно переодеться в раздевалке, не думая о том, что на тебя смотрят. Напомним, старые раздевалки там убрали еще в прошлом году, а новые устанавливать не спешили. Центральный пляж официально закрыт, там идет реконструкция, работы по  очередному контракту должны завершиться в конце февраля 2022 года. Однако это не мешает липчанам там купаться. Ни на один из городских пляжей не ходит столько отдыхающих, как сюда.

Таких раздевалок в Липецке на городских пляжах еще не было, они с дверями. Предыдущие были устроены по принципу небольшого лабиринта. Сразу возникает вопрос, долго ли продержатся хлипкие щеколды и не оторвут ли двери? Около месяца назад на пляже появились новые буйки, которые ограничивают территорию для купания. Сначала их было аж 20-ть, теперь осталось всего шесть. Куда делись остальные, непонятно, каждый буек привязали к канатам на два узла.
13 843
#пляж #благоустройство
2

Комментарии (13)

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Алина

8 минут назад
Чиполлино, полностью согласна!
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Фрезия

10 минут назад
Уже в половине задвижек нет
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Липчанин

13 минут назад
На острове дорожки отсыпали шлаком, он воняет сероводородом - как вообще можно было догадаться до такого, кем надо быть чтобы отсыпать пляжную зону шлаком
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8

14 минут назад
Зонты предназначенные от солнца надо было выше ещё поставить до облаков. Людям даже негде от солнца спрятаться. Одно Самодурство у власти .
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26 Лямов

21 минуту назад
И вот на это - что на фото ушло 26 Лямов ! Понятно теперь почему у губера и чинуш зарплаты в 20 раз выше насчитаны . Сами себе зарплаты начисляют .
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Чиполлино

23 минуты назад
А в Советское время и раздевалки были, и фонтанчики с питьевой водой, и спортивные снаряды, и продовали пирожки и мороженое, и мост понтонный был, и ресторан Фрегат работал. А сейчас-полная разруха и воровство.
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Бери выше Алекс.

24 минуты назад
Алекс, Какой 100? Если в парке поставили палку под названием качели с ценой около 300 и бухту от кабеля тоже около этого. А ведро с ценой 26 т. А здесь всё таки ещё и двери есть плюс покраска.
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Наблюдатель

24 минуты назад
Зато туалетами пользуются торгаши ,открывая своим ключём, а люди в био переполненный каллом ,нужду справляют.
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SERG

27 минут назад
Разродились...
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Гость

29 минут назад
А что это за деятель на пляж на машине выехал?
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