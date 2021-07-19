Общество
58 минут назад
На центральном пляже наконец-то установили раздевалки
13 843
Их поставили в минувшие выходные.
На центральном пляже теперь можно переодеться в раздевалке, не думая о том, что на тебя смотрят. Напомним, старые раздевалки там убрали еще в прошлом году, а новые устанавливать не спешили. Центральный пляж официально закрыт, там идет реконструкция, работы по очередному контракту должны завершиться в конце февраля 2022 года. Однако это не мешает липчанам там купаться. Ни на один из городских пляжей не ходит столько отдыхающих, как сюда.
Таких раздевалок в Липецке на городских пляжах еще не было, они с дверями. Предыдущие были устроены по принципу небольшого лабиринта. Сразу возникает вопрос, долго ли продержатся хлипкие щеколды и не оторвут ли двери? Около месяца назад на пляже появились новые буйки, которые ограничивают территорию для купания. Сначала их было аж 20-ть, теперь осталось всего шесть. Куда делись остальные, непонятно, каждый буек привязали к канатам на два узла.
Таких раздевалок в Липецке на городских пляжах еще не было, они с дверями. Предыдущие были устроены по принципу небольшого лабиринта. Сразу возникает вопрос, долго ли продержатся хлипкие щеколды и не оторвут ли двери? Около месяца назад на пляже появились новые буйки, которые ограничивают территорию для купания. Сначала их было аж 20-ть, теперь осталось всего шесть. Куда делись остальные, непонятно, каждый буек привязали к канатам на два узла.
13 843
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