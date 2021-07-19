Происшествия
50 минут назад
Упавшая с четвертого этажа девочка переведена из реанимации в обычную палату
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5-летняя малышка пошла на поправку.
На минувших выходных выпавшую из окна четвертого этажа на бульваре Шубина 5-летнюю девочку перевели из реанимации областной детской больницы в обычную палату. В отделении интенсивной терапии ребенок провел ровно две недели. Напомним, что днем 3 июля при падении из окна ребенок получил сочетанную травму тела и закрытую черепно-мозговую травму.
Также в обычную палату перевели двухлетнего мальчика, проглотившего в конце июня 21 магнит из детских игрушек. Такие случаи всегда требуют хирургического вмешательства, так как магниты слипаются в комки и прекращают работу пищевода, желудка, кишечника. Этот малыш также оказался на хирургическом столе и три недели провел в реанимации.
Также в обычную палату перевели двухлетнего мальчика, проглотившего в конце июня 21 магнит из детских игрушек. Такие случаи всегда требуют хирургического вмешательства, так как магниты слипаются в комки и прекращают работу пищевода, желудка, кишечника. Этот малыш также оказался на хирургическом столе и три недели провел в реанимации.
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Катеринка
Г