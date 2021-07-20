Общество

55 минут назад

Доброе утро, Липецк!

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#доброе утро
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Доброе утро, Липецк!

На календаре вторник, 20 июля. Сегодня липчане могут сделать прививку на шоппинге, создать в компании кота патриотический ролик, высказаться о строительных планах и качестве ветеринарных услуг, а также поддержать наших спортсменов на Олимпийских играх в Токио.

Погода

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Дороги

Мужской десерт

Амид раскрыл рецепт простого летнего десерта без выпечки.



Для того, чтобы рассказать, как вы встречаете новый день, выкладывайте свои фото и видео в Instagram с хештегом #доброеутро_Липецк. Мы будем рады вашим рецептам, руководствам по утренней зарядке и просто интересным фото.

Прививка на шоппинге

Сегодня мобильные пункты вакцинации работают в офисе врача общей практики и в двух торговых центрах. Перед прививкой пациента осмотрит терапевт.



Кот-патриот

В Липецке продолжают сбор заявок на конкурс «Кот-патриот». Его участникам предлагают с помощью домашних котов рассказать о любви к России. В работе необходимо выразить любовь к Родине, родному краю, городу, языку или традициям. Креативные рисунки, фотографии и видеоролики ждут на почту patriotcentr48@mail.ru до 31 июля.

Строительные планы

Департамент градостроительства и архитектуры проводит в Липецке общественные обсуждения 21 проекта. Среди них: строительство индивидуального жилого дома на улице Юрия Смирного, склада на улице Ковалёва, земли под магазины на улице Ленина в Ссёлках и улице Баумана. Замечания принимают на почту proekt@lipetskcity.ru.

Айболит

В Липецке завершается опрос на тему «Улучшение качества обслуживания в государственных ветеринарных клиниках». Сбор мнений нужен для улучшения качества обслуживания в государственных ветеринарных клиниках на территории Липецкой области, в частности: практики внедрения предварительной электронной записи на прием и СМС-оповещений о необходимости и сроках проведения противоэпизоотических мероприятий (вакцинации, обработок и т.д.).

Очень свободная касса

В Липецке продолжают действовать ковидные ограничения в сфере работы общепита. Все фуд-корты закрыты, они работают только на доставку и самовывоз. Запрещена работа кафе и ресторанов в период с полуночи до 6 утра. Исключение – доставка или самовывоз, но без посещения помещений, в которых такие услуги предоставляются.

Верим в команду!

Впервые Олимпийские игры будут проходить на фоне беспрецедентных ограничений: болельщики не смогут сопровождать сборную во время соревнований. Российским спортсменам придется особенно нелегко, ведь они будут выступать в условиях двухлетнего запрета на использование национальных символов. Поэтому поддержка всей России особенно важна нашим спортсменам. Всем желающим предлагают стать флешмоба «10 песен чемпионов». Исполните один из любимых хитов спортсменов, запишите и опубликуйте видео в соцсетях с хештегами #10песенчемпионов и #веримвроссию. Фонограммы можно скачать здесь. Там есть из чего выбрать — от хита Людмилы Гурченко «Команда молодости нашей» до бестселлера «Тату» «Нас не догонят». Позже видеозаписи будут объединены в единую ленту, которая покажет масштаб народной поддержки спортсменов.

Разожги огонь

Для проведения фестиваля огненных искусств «Огни Черноземья» нужна помощь волонтеров. Добровольцев набирают на две вакансии: для проверки билетов гостей и их сопровождения по площадке фестиваля. В качестве «оплаты» обещают отблагодарить и накормить.

Travel-блоги нашего детства

Сейчас на просторах интернета, как грибы после дождя, появляются блогеры, рассказывающие о путешествиях. А в детстве мы «путешествовали» в компании профессиональных телеведущих. Давайте вспомним эти милые передачи!

«Клуб путешественников» — советская и российская телевизионная программа, посвященная популяризации туризма и путешествий. Была в телевизионном эфире с 18 марта 1960 года и сначала носила название «Клуб кинопутешествий». За всё время вышло более 2 000 выпусков. В 1985 году передача была занесена в «Книгу рекордов Гиннесса» как старейшая программа советского телевидения. Была закрыта в 2003 году.


 «В мире животных» — советская и российская телепередача, посвящённая зоологии и исследованиям животного мира, в частности, повадкам и среде обитания его представителей. Выходила в эфир по субботам (позже по воскресеньям) на Первом канале советского (позднее — российского) телевидения в течение 37 лет. Бессменным ведущим в 1977—2018 годы был Николай Дроздов. После эфира от 15 декабря 2019 года выход программы был приостановлен на неопределённый срок.


 «В поисках приключений» — телевизионный документальный сериал. Получил особую известность после трансляций на канале «Россия» с 16 ноября 2002 по 12 августа 2006 года. Ведущим телепередачи был экс-пресс-секретарь Путина Михаил Кожухов. Ведущий известен самобытными репортажами, бархатистым и тёплым баритоном и азартом пробовать новые ремёсла. Да-да, это тот самый мужчина с усами, который ездил по миру и ел тараканов.

1 385
#доброе утро
1

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