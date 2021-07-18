Происшествия

сегодня, 19:12

Алкоголичка обокрала сестру-инвалида

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#кража #алкоголь
Алкоголичка обокрала сестру-инвалида

Во время совместного застолья она своровала у родственницы телефон.

Мировой судья Данковского судебного участка № 2 вынесла приговор местной жительнице Ирине Ч. Женщину обвинили в краже имущества родственницы. Ранее она уже была судима за злостное уклонение выплаты алиментов. Также женщина стоит на учете у врача-нарколога с 2016 года с диагнозом «Синдром зависимости от алкоголя».

Ирина Ч. совершила кражу в ночь на 20 февраля 2021 года на территории Ягодновского сельсовета. Вечером 19 февраля она зашла выпить к своей двоюродной сестре-инвалиду I группы, которая прикована к кровати и не может ходить. У сестры в тот вечер был ее сожитель. Все трое выпивали, компания разошлась поздно. Ирина Ч. улучила момент, когда ее сестра ослабит контроль за происходящим, и украла со стола мобильный телефон родственницы «HONOR 8S». Воровка унесла его домой и спрятала в ящик стола, легла спать. Ее разбудил наряд полиции: обворованная сестра написала заявление о краже и сразу указала на свою родственницу.

Телефон тут же вернули законной хозяйке, и та не стала заявлять гражданского иска. Вполне вероятно, что еще до суда подсудимая и потерпевшая могли пойти на мировую, и воровка избежала бы уголовного преследования. Но всего через пару недели после кражи женщина-инвалид умерла. Ее интересы в суде представлял глава Ягодновского сельсовета.

Суд признал Ирину Ч. виновной в краже и наказал ее 300 часами обязательных работ.
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#кража #алкоголь

Комментарии (1)

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мама, дорогая

сегодня, 19:22
Офигеть- пьющая инвалид 1 гр! У моей свекрови 2 гр. инвалидности, так она , кроме лекарств, запивая водой-строго по времени ничего не пьет. Ау! ВТЭК, лишите инвалида 1 группы инвалидности- назначьте 3 группу, как почти совсем здоровому человеку, чтобы пенсию 27 тыс. рублей не пропивала, пусть попробует прожить на 6 400 рублей месяц. О, времена, о, нравы....
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