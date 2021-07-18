Общество

29 минут назад

На пяти улицах в центре Липецка отключат холодную воду

2 372
#отключения #ЖКХ
На пяти улицах в центре Липецка отключат холодную воду

19 июля с 10:00 до 20:00 без холодной воды останутся жители домов №№ 47/6 и 49/5 по улице Космонавтов – ЛГЭК будет устранять утечку на водоводе по адресу: улица Космонавтов, 49/5.

С 10:00 до 20:00 из-за устранения утечки на водоводе на участке по проспекту Победы, 25-27 отключат холодную воду в домах № 3 на площади Победы, №№ 3, 5, 5а, 7, 7а, 11, 15, 17, 17а, 19, 21, 21в, 25, 27 по проспекту Победы, №№ 53, 55, 55а, 57, 59, 61 по улице Неделина, №№ 28, 28а, 28б, 28в, 28г, 30, 32, 34, 36, 38, 38а, 42 по улице Мичурина.

Воду для питья и хозяйственных нужд подвезут по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.

С 09:00 до 17:00 не будет горячей воды в домах №№ 21, 25, 29 по улице Ангарской из-за ремонта теплотрассы на участке по адресу: улица Ангарская, 25.

С 09:00 до 17:00 из-за ремонтных работ на сетях без электричества останутся жители частного сектора улиц Третьякова, Баумана и переулков Свободного, Курчатова, Космического.
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#отключения #ЖКХ

Комментарии (2)

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Липчанин

9 минут назад
Какого вы отключаете, экстремальная жара надвигается 35+!!!!
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Косой

26 минут назад
Дебилы 35гр жары весь день без воды
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