29 минут назад
На пяти улицах в центре Липецка отключат холодную воду
19 июля с 10:00 до 20:00 без холодной воды останутся жители домов №№ 47/6 и 49/5 по улице Космонавтов – ЛГЭК будет устранять утечку на водоводе по адресу: улица Космонавтов, 49/5.
Воду для питья и хозяйственных нужд подвезут по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
С 09:00 до 17:00 не будет горячей воды в домах №№ 21, 25, 29 по улице Ангарской из-за ремонта теплотрассы на участке по адресу: улица Ангарская, 25.
С 09:00 до 17:00 из-за ремонтных работ на сетях без электричества останутся жители частного сектора улиц Третьякова, Баумана и переулков Свободного, Курчатова, Космического.
Липчанин
Косой