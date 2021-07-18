Общество

34 минуты назад

Липчан ждет гроза

7 744
#гроза #погода
Липчан ждет гроза
В ближайший 2-4 часа и с сохранением в течение дня и вечера ожидается гроза, сообщают городские спасатели. При грозе порывы ветра до 17 м/с.
7 744
#гроза #погода

Комментарии (7)

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Вася Жулёк

4 минуты назад
Второй день обещают ,грозы нет.
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Позорище

9 минут назад
Да хватит врмть какой день подрят! В интернет посиотрите, спецыалисты.
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Опять

9 минут назад
Брехня.
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Фома Неверующий

9 минут назад
Мы уже привыкли. Если прогнозируется гроза - стало быть, ее не будет...
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Цветочек

16 минут назад
Как надоело читать про грозы, которых нет.
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Гостья1

23 минуты назад
Хочется постоять под теплым дождичком,насладиться каплями дождя и как в детстве смыть с себя все тяготы жизни и каждодневные заботы.Пусть прольётся Благодатный дождь на поля и луга ,на сады и огороды и напитает землю Благодатной Живительной влагой !
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Максим

28 минут назад
Быстрее бы уже! Надоела эта жара!!
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