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сегодня, 13:33

Более 50% новых случаев COVID-19 пришлось на Липецк

6 734
#Коронавирус
Более 50% новых случаев COVID-19 пришлось на Липецк

Более 800 пациентов госпитализированы.

Всего на территории Липецкой области зарегистрировано 36543 случая новой коронавирусной инфекции, 32050 человек выздоровели, 1027 человек умерли, сообщает региональный оперштаб. 3466 — на лечении.

По состоянию на 13:00 18 июля в больницах находятся 829 человек с диагнозом «Коронавирусная инфекция».

Получают лечение на дому 2637 пациентов с лёгкой формой COVID-19.

За последние сутки в регионе подтверждены 233 случая инфицирования коронавирусом. Распределение новых заболевших по муниципалитетам:

Липецк - 122
Елец - 26
Грязинский район - 8
Данковский район - 7
Добровский район - 5
Долгоруковский райн - 2
Елецкий район - 2
Задонскийрайон - 2
Измалковский район - 2
Краснинский район - 5
Лебедянский район - 40
Липецкий район - 8
Хлевенский район - 2
Чаплыгинский район - 2.
6 734
#Коронавирус

Комментарии (6)

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вова

47 минут назад
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