Более 50% новых случаев COVID-19 пришлось на Липецк

Более 800 пациентов госпитализированы.

Всего на территории Липецкой области зарегистрировано 36543 случая новой коронавирусной инфекции, 32050 человек выздоровели, 1027 человек умерли, сообщает региональный оперштаб. 3466 — на лечении.



По состоянию на 13:00 18 июля в больницах находятся 829 человек с диагнозом «Коронавирусная инфекция».



Получают лечение на дому 2637 пациентов с лёгкой формой COVID-19.



За последние сутки в регионе подтверждены 233 случая инфицирования коронавирусом. Распределение новых заболевших по муниципалитетам:



Липецк - 122

Елец - 26

Грязинский район - 8

Данковский район - 7

Добровский район - 5

Долгоруковский райн - 2

Елецкий район - 2

Задонскийрайон - 2

Измалковский район - 2

Краснинский район - 5

Лебедянский район - 40

Липецкий район - 8

Хлевенский район - 2

Чаплыгинский район - 2.

