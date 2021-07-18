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В России на 60% выросла смертность от наркотиков за период пандемии

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#смертность #наркотики #пандемия #коронавирус

В России уровень смертности от употребления наркотиков в прошлом году вырос на 60%.

От причин, связанных с наркотиками, в 2020 пандемийном году смертность в России подскочила на 60%, до 7316 человек, по сравнению с 4569 умершими годом ранее — до коронавируса, - гласят данные Росстата, опубликованные в июле.

В 2016–2018 годах от наркотиков ежегодно умирали 4,4–4,8 тысяч россиян, - отмечается в сообщении.

Статистическая служба представила наиболее подробный отчет о причинах смерти в России в 2020 году, сгруппировав данные примерно по 300 кодам краткой российской номенклатуры причин смерти, основанной на Международной классификации болезней. В этих данных впервые появилась новая причина — "коронавирусная инфекция, вызванная COVID-19", от которой за год погиб 144 691 россиянин.

Но влияние пандемии на смертность шире, чем количество людей, умерших непосредственно от COVID-19. Перенесенный коронавирус, как предполагали специалисты, усиливал течение других (хронических) заболеваний, что отразилось в росте российской смертности от болезней системы кровообращения (на 11,6% в 2020 году), пневмонии (в 2,4 раза), болезней нервной (на 20,9%) и эндокринной системы (на 25%).

Другой канал влияния — рост смертности от некоторых внешних причин, главным образом от алкоголя и наркотиков. В 2020 году в России от причин, связанных с алкоголем, умерли 50,4 тыс. человек — на 6,3% больше, чем в 2019 году (после снижения этого показателя примерно на 2%).

Росстат включает в категорию смертности от наркотиков умерших от психических расстройств в результате злоупотребления наркотиками и умерших от случайного отравления наркотиками или галлюциногенами, а также от отравления наркотиками "с неопределенными намерениями, не классифицированного в других рубриках".

Всего от внешних причин в России в прошлом году умерли почти 139,6 тыс. человек, то есть на долю наркотиков приходится 5,2%, - передает РБК со ссылкой на данные Росстата.





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#смертность #наркотики #пандемия #коронавирус

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