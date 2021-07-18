Прокурорам не понравилось в гастробаре

Предприятие травит своих гостей кальянным дымом.

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Прокуратура и управление потребительского рынка проверили работу гастробара возле Комсомольского пруда. Оказалось, что там нарушают федеральное законодательство: курят кальяны в предприятии общепита.



- В результате мероприятий нарушений в области оборота алкогольной продукции не установлено, вместе с тем установлен факт нарушения ч.3 ст. 6.25 КоАП РФ.За неисполнение обязанностей по контролю за соблюдением норм законодательства в сфере охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака или потребления никотиносодержащей продукции на территориях и в помещениях, используемых для осуществления своей деятельности индивидуальный предприниматель будет привлечен к административной ответственности, - сообщает управление потребрынка.



Хозяину заведения грозит штраф от 30 000 до 40 000 рублей.



Фото и видео: управаление потребрынка и ценовой политики Липецкой области.