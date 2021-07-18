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В Липецкой области жара сохранится, несмотря на короткие дожди

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#жара
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В Липецкой области жара сохранится, несмотря на короткие дожди

В ближайшие сутки Липецкая область будет находиться в малоградиентном поле пониженного давления – погода ожидается жаркой, с кратковременными грозовыми дождями местами. Среднесуточные температуры воздуха составят 26-27 градусов тепла, что на 7 градусов выше климатической нормы.

В период с 18 по 19 июля на территории Липецкой области ожидается опасное метеорологическое явления погоды – сильная жара 35 градусов. 19 июля сохранится аномально жаркая погода со среднесуточными температурами воздуха 25-27 градусов тепла, что на 7 градусов выше средних многолетних значений.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 18 июля в Липецкой области переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-западный, 6-11 м/сек, при грозе с порывами до 17 м/сек. Температура ночью составит от +17 до +22 градусов, днем будет сильная жара от +30 до +35 градусов.

В Липецке переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем кратковременный дождь с грозой. Температура ночью составит от +19 до +21 градусов, днем будет от +32 до +34 градусов.

День 18 июля стал самым теплым в Липецке в 1970 году, тогда в городе было +35. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1996 году – 7 градусов тепла.
1 814
#жара
2

Комментарии (1)

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Максим К

49 минут назад
Лучше бы снег выпал , да морозы ударили под тридцать !!
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