Возле магазинов открыли офисы прививок

От COVID-19 будут постоянно прививать мобильные пункты в Ельце.

В Ельце открыли три мобильных пункта вакцинации. Как сообщает региональное управление здравоохранения, они расположены возле местных точек притяжения – магазинов. Мобильные офисы прививок от COVID-19 будут работать на улице Радиотехнической и на Московском шоссе.