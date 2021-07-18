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Возле магазинов открыли офисы прививок

15 1267
#прививка #коронавирус #запись #вакцинация
Возле магазинов открыли офисы прививок

От COVID-19 будут постоянно прививать мобильные пункты в Ельце.

В Ельце открыли три мобильных пункта вакцинации. Как сообщает региональное управление здравоохранения, они расположены возле местных точек притяжения – магазинов. Мобильные офисы прививок от COVID-19 будут работать на улице Радиотехнической и на Московском шоссе.


15 1267
#прививка #коронавирус #запись #вакцинация

Комментарии (15)

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это жизнь

6 минут назад
На кладбище ветер свищет, да, и возле Хмельников
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липчанин

8 минут назад
да ее либо круглосуточно
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На кладбище ветер свищет

15 минут назад
Надо возле Красное и Белое открыть и возле Косыревки
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+

26 минут назад
Смешно, ... это естественный отбор двухногих.. бэ эээээээ
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Продавец гробов

27 минут назад
Во сколько клиентов жду всех .. я хоть миллионером стану.
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Смешно

33 минуты назад
и грустно ,до чего можно довести народ и в кого его превратить !
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Зашел за пивом

35 минут назад
Заодно и вакцинировался.Вот это по-нашему!
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Обезьяна с гранатой

48 минут назад
Еще есть точки - платные и бесплатнве туалеты, с грозным манифестом: "или в штаны ложи или колись".
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Гость

51 минуту назад
Наталья, будут. Там Пфайзер будут колоть. Успех гарантирован!
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Гость

53 минуты назад
Наталья, туалетов общественных, НЕМА....
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