Общество
сегодня, 14:37
Возле магазинов открыли офисы прививок
От COVID-19 будут постоянно прививать мобильные пункты в Ельце.
В Ельце открыли три мобильных пункта вакцинации. Как сообщает региональное управление здравоохранения, они расположены возле местных точек притяжения – магазинов. Мобильные офисы прививок от COVID-19 будут работать на улице Радиотехнической и на Московском шоссе.
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