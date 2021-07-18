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сегодня, 13:29

Авиатопливо подорожало в Липецке на 13,2%

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#топливо #керосин #аэропорт
Авиатопливо подорожало в Липецке на 13,2%

Динамика роста стоимости керосина обгоняет среднее подорожание по России.

Росавиация представила актуальные данные по динамике стоимости керосина в аэропортах России. В среднем по стране, авиатопливо за июнь подорожало на 1,87%. Цена тонны керосина составила 51 108 рублей.

Авиатопливо в Липецке стоит не так дорого, как в среднем по стране, но цены на него растут быстрее. Так, в июне единственный поставщик, региональный аэропорт, предлагал тонну топлива за 47 850 рублей. Месяц назад его цена составляла 42 266 рублей. Рост составил 13,2%.

Стоит заметить, что в других аэропортах Центрального Черноземья цена на керосин для самолетов не изменилась, а осталась на уровне мая.
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#топливо #керосин #аэропорт

Комментарии (6)

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вова

49 минут назад
Как же теперь " Соколы России" и "Стрижи" летать будут? Что на горючку со своей зарплаты добавлять будут? Или подорожание топлива касается только гражданской авиации?
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Модник

51 минуту назад
кроссовки Найк тоже подорожали !!
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