Авиатопливо подорожало в Липецке на 13,2%

Динамика роста стоимости керосина обгоняет среднее подорожание по России.

Росавиация представила актуальные данные по динамике стоимости керосина в аэропортах России. В среднем по стране, авиатопливо за июнь подорожало на 1,87%. Цена тонны керосина составила 51 108 рублей.



Авиатопливо в Липецке стоит не так дорого, как в среднем по стране, но цены на него растут быстрее. Так, в июне единственный поставщик, региональный аэропорт, предлагал тонну топлива за 47 850 рублей. Месяц назад его цена составляла 42 266 рублей. Рост составил 13,2%.



Стоит заметить, что в других аэропортах Центрального Черноземья цена на керосин для самолетов не изменилась, а осталась на уровне мая.