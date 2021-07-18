Общество
37 минут назад
На Липецк идет аномальная жара
Температура воздуха раскалится примерно до 35 градусов.
18-19 июля в Липецкой области ожидается опасное метеорологическое явление – аномальная жара около +35 градусов, сообщают городские спасатели.
19 июля жара не сойдет. Прогнозируются среднесуточные температуры в 25-27 градусов, что на 7 градусов выше средних многолетних значений.
19 июля жара не сойдет. Прогнозируются среднесуточные температуры в 25-27 градусов, что на 7 градусов выше средних многолетних значений.
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