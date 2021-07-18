Общество

37 минут назад

На Липецк идет аномальная жара

9 1037
#жара
3
На Липецк идет аномальная жара

Температура воздуха раскалится примерно до 35 градусов.

18-19 июля в Липецкой области ожидается опасное метеорологическое явление – аномальная жара около +35 градусов, сообщают городские спасатели.

19 июля жара не сойдет. Прогнозируются среднесуточные температуры в 25-27 градусов, что на 7 градусов выше средних многолетних значений.
9 1037
#жара
3

Комментарии (9)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

пролетарий

16 минут назад
жара жарой, а дожди должны быть по расписанию
ответить

Вася

24 минуты назад
Хоть бы снег выпал метра на полтора!
ответить

Кот

26 минут назад
Креативный парень! Или у жены взял напрокат!
ответить

Артур чик

27 минут назад
А этого полупокера зачем тут выставили
ответить

Игорь

27 минут назад
Перебор с химтрассами вызывает "аномальную жару", то есть парниковый эффект, вызываемый отражением солнечной радиации от непрозрачной атмосферы.
ответить

Animal Planet.

29 минут назад
Когда идете на улицу,не забывайте взять с собой воду и емкость для того чтобы налить воды бездомным животным.
ответить

Максим'ка Я

29 минут назад
Достала эта уже жара!! Лучше бы снег выпал , да морозы ударили под тридцать!!!
ответить

В стрингах

33 минуты назад
Это я после спутника
ответить

Шустрик

33 минуты назад
А откуда у вас такие картинки? Педалурги?
ответить

Еще в рубрике

233 больных COVID-19 выявили в Липецкой области
#коронавирус
18
233 больных COVID-19 выявили в Липецкой области

58 минут назад

Общество
Премии чиновников будут зависеть от жалоб липчан
#зарплата
16
Премии чиновников будут зависеть от жалоб липчан

сегодня, 10:44

Общество
Второй день главных городских праздников завершился салютом
34
Второй день главных городских праздников завершился салютом

вчера, 22:05

Общество
Байкер из Новосибирска проехал 4 тысячи километров, чтобы посетить могилу земляка на высоте Огурец
#высота Огурец
12
Байкер из Новосибирска проехал 4 тысячи километров, чтобы посетить могилу земляка на высоте Огурец

вчера, 14:13

Общество
В Липецкой области от COVID-19 за сутки умерли 7 человек
#коронавирус
69
В Липецкой области от COVID-19 за сутки умерли 7 человек

вчера, 11:08

Общество
Липчане стали меньше жить
#продолжительность жизни
167
Липчане стали меньше жить

вчера, 09:59

Общество