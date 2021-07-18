Общество

сегодня, 12:02

233 больных COVID-19 выявили в Липецкой области

18 1076
#коронавирус
1
233 больных COVID-19 выявили в Липецкой области

Статистика говорит об очередных антирекордах.

За последние сутки в Липецкой области выявлены 233 случаев COVID-19, сообщает «Стопкоронавирус.рф». После лечения выписаны 64 человека, скончались 13 пациентов с подтверждённым COVID-19.

В Липецкой области с начала эпидемии зафиксированы 36 543 случая коронавирусной инфекции. После лечения выписаны 32 050 человек, 1 025 умерли.

В России за последние сутки в России выявлено 25 018 случаев COVID-19.

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 5 958 133 случая, число выписанных пациентов выросло до 5 341 231. Летальных случаев за все время 148 419.
18 1076
#коронавирус
1

Комментарии (18)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Манагер

16 минут назад
С повышением жары увеличилась смертность.
ответить

Игорь

20 минут назад
Система здравоохранения, к сожалению, не готовит профессиональных врачей, специализирующихся в области восстановления здоровья; она готовит врачей, манипулирующих лекарственными средствами для поддержания нездорового образа жизни.
ответить

Внушаемый

22 минуты назад
Смертность прям на поток пошла!Жаль не пишут кто из них прививался,сколько лет и район
ответить

Animal Planet.

26 минут назад
Ххх,вчера в Магните на остановке рынок 9 мкр,сидела работница с красными глазами,вся в соплях и даже без маски,спрашивается какого фига ты не осталась дома,хотя бы на один день?
ответить

Липецким пофиг

26 минут назад
Даже если будет по 2 тыс умерших в липецке, липецкие не будут носить маски. Отморожу уши назло бабушке
ответить

Безмасочник

26 минут назад
Всё же по тону комментариев мне кажется, что реальное количество больных сейчас меньше, чем было прошлой осенью.
ответить

Патриот

30 минут назад
Домитинговались?
ответить

Билли Кид

32 минуты назад
Про фестиваль уже было?
ответить

Внушаемый

33 минуты назад
Цифры шокирующие!Еще больше шокирует бездействие властей!
ответить

Ххх

38 минут назад
Какие праздники нам ещё приготовили наши чинуши??? Ждём с нетерпением гнать туда табуном!
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

На Липецк идет аномальная жара
#жара
9
На Липецк идет аномальная жара

33 минуты назад

Общество
Премии чиновников будут зависеть от жалоб липчан
#зарплата
16
Премии чиновников будут зависеть от жалоб липчан

сегодня, 10:44

Общество
Второй день главных городских праздников завершился салютом
34
Второй день главных городских праздников завершился салютом

вчера, 22:05

Общество
Байкер из Новосибирска проехал 4 тысячи километров, чтобы посетить могилу земляка на высоте Огурец
#высота Огурец
12
Байкер из Новосибирска проехал 4 тысячи километров, чтобы посетить могилу земляка на высоте Огурец

вчера, 14:13

Общество
В Липецкой области от COVID-19 за сутки умерли 7 человек
#коронавирус
69
В Липецкой области от COVID-19 за сутки умерли 7 человек

вчера, 11:08

Общество
Липчане стали меньше жить
#продолжительность жизни
167
Липчане стали меньше жить

вчера, 09:59

Общество