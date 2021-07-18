Общество
сегодня, 12:02
233 больных COVID-19 выявили в Липецкой области
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Статистика говорит об очередных антирекордах.
За последние сутки в Липецкой области выявлены 233 случаев COVID-19, сообщает «Стопкоронавирус.рф». После лечения выписаны 64 человека, скончались 13 пациентов с подтверждённым COVID-19.
В Липецкой области с начала эпидемии зафиксированы 36 543 случая коронавирусной инфекции. После лечения выписаны 32 050 человек, 1 025 умерли.
В России за последние сутки в России выявлено 25 018 случаев COVID-19.
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 5 958 133 случая, число выписанных пациентов выросло до 5 341 231. Летальных случаев за все время 148 419.
В Липецкой области с начала эпидемии зафиксированы 36 543 случая коронавирусной инфекции. После лечения выписаны 32 050 человек, 1 025 умерли.
В России за последние сутки в России выявлено 25 018 случаев COVID-19.
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 5 958 133 случая, число выписанных пациентов выросло до 5 341 231. Летальных случаев за все время 148 419.
18 1076
Комментарии (18)
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Манагер
Игорь
Внушаемый
Animal Planet.
Липецким пофиг
Безмасочник
Патриот
Билли Кид
Внушаемый
Ххх