233 больных COVID-19 выявили в Липецкой области

Статистика говорит об очередных антирекордах.

За последние сутки в Липецкой области выявлены 233 случаев COVID-19, сообщает «Стопкоронавирус.рф». После лечения выписаны 64 человека, скончались 13 пациентов с подтверждённым COVID-19.



В Липецкой области с начала эпидемии зафиксированы 36 543 случая коронавирусной инфекции. После лечения выписаны 32 050 человек, 1 025 умерли.



В России за последние сутки в России выявлено 25 018 случаев COVID-19.



В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 5 958 133 случая, число выписанных пациентов выросло до 5 341 231. Летальных случаев за все время 148 419.