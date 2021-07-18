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сегодня, 11:22

Власти Крыма обещали наказать организаторов водной блокады

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#водная блокада #Крым

Организаторов водной блокады Крыма привлекут к уголовной ответственности.

Первый заместитель спикера парламента Крыма и глава рабочей группы по оценке ущерба Ефим Фикс заявил, что организаторы водной блокады полуострова будут привлечены к уголовной ответственности, - передает РИА Новости.

"Следственные органы работают по привлечению к уголовной ответственности организаторов блокады. Наша рабочая группа уже завершает подготовку всех необходимых документов для подачи иска в судебные органы о признании и взыскании ущерба, причиненного полуострову водной блокадой", - заявил первый вице-спикер.

Ранее рабочая группа собрала информацию о 12 украинцах, являющихся организаторами или оправдывающих блокаду Крыма. Речь идет о водной, энергетической, продовольственной и транспортной блокадах. Информация передана в полицию.

Предварительно, сумма ущерба составляет 1,47 триллиона рублей, - сообщил Фикс.

"Как только мы эту сумму подкрепим всеми необходимыми документами, иск будет передан в суд", - отметил он.

Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Но после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке.
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#водная блокада #Крым

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