Женщина напала с топором на памятник

В Воловском районе задержана подозреваемая в порче памятника героям Великой Отечественной войны.

5 июля в Воловское отделение полиции «Тербунский» обратился представитель сельского поселения с заявлением о порче мемориальной стелы «Рубеж воинской доблести», расположенного в деревне Мишино Воловского района.



- Участковым уполномоченным полиции установлено лицо, причастное к порче монумента. Ею оказалась 48-летняя местная жительница. В ходе проверки обстоятельств дела было установлено, что гражданка умышленно, пренебрегая общественными правилами поведения, грубо нарушая общественный порядок, имея прямой умысел, направленный на порчу имущества, топором срубила два светильника, а также обухом топора разбила стекло подвески памятного знака. Материальный ущерб, причиненный администрации сельского поселения, составил 5182 рубля. Объяснила женщина свои действия тем, что лучи света монумента сильно бьют в окна ее дома, - сообщает УМВД Липецкой области.



Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 ст. 214 УК РФ «Вандализм».