Происшествия

сегодня, 09:55

Женщина напала с топором на памятник

8 1489
Женщина напала с топором на памятник

В Воловском районе задержана подозреваемая в порче памятника героям Великой Отечественной войны.

5 июля в Воловское отделение полиции «Тербунский» обратился представитель сельского поселения с заявлением о порче мемориальной стелы «Рубеж воинской доблести», расположенного в деревне Мишино Воловского района.

- Участковым уполномоченным полиции установлено лицо, причастное к порче монумента. Ею оказалась  48-летняя местная жительница. В ходе проверки обстоятельств дела было установлено, что гражданка умышленно, пренебрегая общественными правилами поведения, грубо нарушая общественный порядок, имея прямой умысел, направленный на порчу имущества, топором срубила два светильника, а также обухом топора разбила стекло подвески памятного знака. Материальный ущерб, причиненный администрации сельского поселения, составил 5182 рубля. Объяснила женщина свои действия тем, что лучи света монумента сильно бьют в окна ее дома, - сообщает УМВД Липецкой области.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 ст. 214 УК РФ «Вандализм».
8 1489

Комментарии (8)

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око

30 минут назад
тут нен пишут причину поступка. Со слов этой бабы: ей свет в окна бил постоянно, вот кукушку и сорвало...
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!

33 минуты назад
Лавочница, а слабо свои комментарии писать,под вашими официальными данными, чтобы народ знал,кому принадлежат эти,,кладези мудрости"?
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Брест

36 минут назад
Вам везде бендеровцы видятся?
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куку

48 минут назад
эта та мадам антимасочница из автобуса, наверное.
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Я смотрю

сегодня, 10:21
просветленных в Липецкой области больше и больше.
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Ваш тренер

сегодня, 10:11
Бандеровка какая то ????
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Лавочница

сегодня, 10:02
Молодец! Памятник должен быть окружён деревьями, стоять где-то в уединенном месте, не пугать живых людей своей угрюмостью вызывая у них страх, агрессию, желание его как можно быстрее уничтожить.
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Билли Кид

сегодня, 09:59
Поклонница берлинского пациента..
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