Премии чиновников будут зависеть от жалоб липчан

Утверждены показатели эффективности работы областного учреждения и его руководителя для выплат за интенсивность и результативность.

Начальник регионального управления финансов подписал приказ об утверждении показателей эффективности деятельности областного казенного учреждения «Центр бухгалтерского учета в сфере социальной политики» и его руководителя для установления выплат премий. Размер премий будет зависеть от многих параметров, в том числе — жалоб граждан.



За отсутствие обоснованных письменных жалоб граждан на качество услуг положена премия в 40% от должностного оклада. Если жалобы будут обоснованы, то премия сократится до 30% от оклада. За проведение консультаций, совещаний и методологическую поддержку начислят 15% от оклада. Если такой работы не было, то всего 5%.



За своевременное представление отчетов — надбавка в 40% от оклада, за нарушение сроков — всего 30%. За отсутствие дебиторской задолженности положена премия в 20% от оклада. При ее наличии и нецелевом расходовании средств — никаких доплат.



За соблюдение сроков повышения квалификации сотрудников учреждения премируют на 5% от оклада. Аналогичная премия за укомплектованность штата сотрудниками на 80%.



Максимальная премия, которая может быть начислена, не должна составлять более 120% оклада.