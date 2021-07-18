Общество

47 минут назад

Премии чиновников будут зависеть от жалоб липчан

3 483
#зарплата
Премии чиновников будут зависеть от жалоб липчан

Утверждены показатели эффективности работы областного учреждения и его руководителя для выплат за интенсивность и результативность.

Начальник регионального управления финансов подписал приказ об утверждении показателей эффективности деятельности областного казенного учреждения «Центр бухгалтерского учета в сфере социальной политики» и его руководителя для установления выплат премий. Размер премий будет зависеть от многих параметров, в том числе — жалоб граждан.

За отсутствие обоснованных письменных жалоб граждан на качество услуг положена премия в 40% от должностного оклада. Если жалобы будут обоснованы, то премия сократится до 30% от оклада. За проведение консультаций, совещаний и методологическую поддержку начислят 15% от оклада. Если такой работы не было, то всего 5%.

За своевременное представление отчетов — надбавка в 40% от оклада, за нарушение сроков — всего 30%. За отсутствие дебиторской задолженности положена премия в 20% от оклада. При ее наличии и нецелевом расходовании средств — никаких доплат.

За соблюдение сроков повышения квалификации сотрудников учреждения премируют на 5% от оклада. Аналогичная премия за укомплектованность штата сотрудниками на 80%.

Максимальная премия, которая может быть начислена, не должна составлять более 120% оклада.
3 483
#зарплата

Комментарии (3)

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Липецк

27 минут назад
Премия 40% от оклада. А не прифигели вы там чинуши ? Огласите весь список поимённо чинуш и все их дела в городе . Или только зарплаты получаем за ковыряние в носу.
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РФ

31 минуту назад
Вопрос : Если РФ не государство , а коммерческая торговая площадка . На каком основании гос служащие называют себя гос служащими? И зарплаты в 20 кратном размере на каком основании и в законе начисляют себе губеры и чинуши???
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Липецк

33 минуты назад
А я то наивный думал от работы и кпд...
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