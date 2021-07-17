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сегодня, 14:13

Байкер из Новосибирска проехал 4 тысячи километров, чтобы посетить могилу земляка на высоте Огурец

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#высота Огурец
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Байкер из Новосибирска проехал 4 тысячи километров, чтобы посетить могилу земляка на высоте Огурец

Также мотоциклист привез родную землю на могилку гвардии рядового

Сегодня в Воловском районе на высоте «Огурец» побывал радиожурналист из Новосибирска Владимир Довгаль. Он приехал из Новосибирской области на мотоцикле, проделав путь длиною в 4 тысячи километров и привез землю на могилу погибшего в боях за Воловский район Павла Шильцова.

Останки Павла Шильцова обнаружили нынешней весной поисковики липецкого клуба «Неунываки» у села Набережное. Медальон рядового оказался сохраненным, из него поисковики и узнали данные бойца и место его рождения - село Кошкуль Чановского района Новосибирской области. Буквально через несколько дней поисковики нашли и родственников красноармейца.

Останки бойца были захоронены с воинскими почестями на высоте «Огурец» в День памяти и скорби.

Сегодня «Неунываки», встретив байкера на границе с районом, сопроводили его на высоту «Огурец», где Владимир Довгаль высыпал родную землю на могилу Павла Шильцова и почтил память земляка минутой молчания. Как рассказал байкер, о том, что в Липецкой области нашли останки земляка он узнал из СМИ.



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#высота Огурец
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Комментарии (2)

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Молодец

8 минут назад
Здоровья Вам.
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Россиянка

18 минут назад
Есть на Руси ещё настоящие мужики!
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