Байкер из Новосибирска проехал 4 тысячи километров, чтобы посетить могилу земляка на высоте Огурец

Также мотоциклист привез родную землю на могилку гвардии рядового

Сегодня в Воловском районе на высоте «Огурец» побывал радиожурналист из Новосибирска Владимир Довгаль. Он приехал из Новосибирской области на мотоцикле, проделав путь длиною в 4 тысячи километров и привез землю на могилу погибшего в боях за Воловский район Павла Шильцова.



Останки Павла Шильцова обнаружили нынешней весной поисковики липецкого клуба «Неунываки» у села Набережное. Медальон рядового оказался сохраненным, из него поисковики и узнали данные бойца и место его рождения - село Кошкуль Чановского района Новосибирской области. Буквально через несколько дней поисковики нашли и родственников красноармейца.



Останки бойца были захоронены с воинскими почестями на высоте «Огурец» в День памяти и скорби.



Сегодня «Неунываки», встретив байкера на границе с районом, сопроводили его на высоту «Огурец», где Владимир Довгаль высыпал родную землю на могилу Павла Шильцова и почтил память земляка минутой молчания. Как рассказал байкер, о том, что в Липецкой области нашли останки земляка он узнал из СМИ.







