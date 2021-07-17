В несогласованном крестном ходе в Екатеринбурге приняли участие 2 тыс. верующих

В Екатеринбурге несколько тысяч человек отправились в крестный ход в память о гибели Николая II, приуроченный к 103-годовщине расстрела царской семьи.





В этом году к традиционному знаковому событию было приковано особенное внимание, поскольку мероприятие не было согласовано властями региона из-за тяжелой эпидемиологической ситуации. После информации об отмене крестного хода глава Екатеринбургской епархии Евгений (Кульберг) объявил, что все же намерен проделать памятный путь и убежден, что верующие к нему присоединятся, - пишет



Накануне в Екатеринбург прибыли паломники со всей страны. Божественную литургию, кроме митрополита Евгения, возглавили семь архиереев РПЦ, в том числе владыка Челябинский Алексий и митрополит Узбекистанский Викентий, ранее руководивший Екатеринбургской митрополией.



"Всего пеших паломников в этом году было примерно две тысячи человек. Видел, что большинство старались соблюдать санитарные предписания", - написал в своем



По его словам, "рано или поздно вредоносная болезнь отступит", и православные снова смогут "радоваться общению друг с другом" и вместе пройти крестным ходом.



Сейчас в регионе запрещены мероприятия, в которых участвуют более 500 человек. Вице-губернатор Сергей Бидонько ранее сообщал, что власти окончательно отменили крестный ход и договорились об этом с представителями епархии, - передает В ночь с 16 на 17 июля в Екатеринбурге состоялся крестный ход в память о Царственных страстотерпцах.В этом году к традиционному знаковому событию было приковано особенное внимание, поскольку мероприятие не было согласовано властями региона из-за тяжелой эпидемиологической ситуации. После информации об отмене крестного хода глава Екатеринбургской епархии Евгений (Кульберг) объявил, что все же намерен проделать памятный путь и убежден, что верующие к нему присоединятся, - пишет "Уралинформбюро" Накануне в Екатеринбург прибыли паломники со всей страны. Божественную литургию, кроме митрополита Евгения, возглавили семь архиереев РПЦ, в том числе владыка Челябинский Алексий и митрополит Узбекистанский Викентий, ранее руководивший Екатеринбургской митрополией."Всего пеших паломников в этом году было примерно две тысячи человек. Видел, что большинство старались соблюдать санитарные предписания", - написал в своем Телеграм-канале Митрополит Екатеринбургский Евгений.По его словам, "рано или поздно вредоносная болезнь отступит", и православные снова смогут "радоваться общению друг с другом" и вместе пройти крестным ходом.Сейчас в регионе запрещены мероприятия, в которых участвуют более 500 человек. Вице-губернатор Сергей Бидонько ранее сообщал, что власти окончательно отменили крестный ход и договорились об этом с представителями епархии, - передает Lenta.ru