Ранее судимый житель Тербунов не смог пройти мимом открытого автомобиля с ключами в замке зажигания

Именно так он объяснил угон чужой машины полицейским

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, в дежурную часть МО МВД России «Тербунский» 13 июля позвонил житель села Тербуны и сообщил, что у него угнали принадлежащий ему автомобиль «Дэу Нексия».



- На место происшествия незамедлительно выехала оперативная группа. 39-летний мужчина рассказал полицейским, что он в час дня оставил свой автомобиль в Тербунах за аптекой. В машине было приоткрыто окно, и в замке заживания он оставил ключи. Потерпевший также сообщил, что в этом месте он неоднократно оставлял свой автомобиль с ключами в нем. На этот раз, вернувшись в семь вечера на место стоянки автомобиля, он его там не обнаружил. Сотрудниками уголовного розыска в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий был установлен подозреваемый в совершении преступления. Им оказался ранее судимый за кражу 27-летний местный житель. Оперативники просмотрели видео с камер системы видеонаблюдения «Безопасный город», которые зафиксировали разыскиваемый автомобиль и путь его передвижения, который закончился в городе Ефремов Тульской области. Подозреваемый не справился с управлением и съехал с дороги, бросил автомобиль и вернулся домой. Свои действия объясняет тем, то не смог пройти мимо автомобиля с ключами внутри, открыл дверь через приоткрытое окно, завел автомобиль и решил покататься, - рассказали в УМВД.



Сотрудники полиции выехали в Ефремов и пригнали автомобиль.



В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Максимальная санкция инкриминируемой статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.



Возмещение материального ущерба возможно будет в ходе гражданского судопроизводства.



