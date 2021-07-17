Липчане отдали телефонным и интернет-мошенникам за сутки 1,5 миллиона рублей

Мошенники продолжают «разводить» липчан по классическим схемам. Продолжают липчане и попадаться на обман в Интернете.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, в двух случаях мошенники использовали классический прием - людей заверяли, что на их имя оформляется кредит, и чтобы отменить займ, надо ухудшить кредитную историю, взяв встречный кредит, а деньги надо отправить на определенный номер, после чего долги спишутся. При этом мошенники пользуются технологиями подмены номеров, так что на телефоне жертвы высвечивается номер реального банка. Так одна липчанка 16 июля обратилась в полицию с заявлением, что ее именно по такой схеме «развели» на 850 тысяч рублей, а другая липчанка перечислила мошенникам – 550 тысяч рублей. Еще одну липчанку обманули запудрив мозги, якобы транзакциями неизвестных лиц на ее счету, после чего она сообщила мошенникам все банковские данные и потеряла 65 500 рублей.



В трех случаях липчанки поались на уловки мошенничеста Интернете. Так липчанка «купила» диван на одном из сайтов объявлений, переведя 21 тысячу рублей и не получив ничего, другая липчанка не проверив сайт, которые оказался фишинговым, мошенническим, отдала 12 800 за авиабилеты, естественно, так и не получив их, и еще одна жительница Липецка заплатила 12 тысяч за велосипед и пуховое одеяло, которых также не получила.



