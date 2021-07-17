В Липецке погибла выпавшая из окна женщина

Следственные органы расследуют произошедшее

Сегодня ночью на улице Московской из окна дома №17 выпала женщина. В результате черепно-мозговой травмы женщина погибла.



По данным соседей в квартире, где произошла трагедия, ночью гуляла шумная компания.



Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, на место происшествия выезжала следственно-оперативная группа, проводятся следственные действия, обстоятельства падения с высоты женщины, и ее личность выясняются.



