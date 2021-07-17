Происшествия
19 минут назад
В Липецке погибла выпавшая из окна женщина
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Следственные органы расследуют произошедшее
Сегодня ночью на улице Московской из окна дома №17 выпала женщина. В результате черепно-мозговой травмы женщина погибла.
По данным соседей в квартире, где произошла трагедия, ночью гуляла шумная компания.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, на место происшествия выезжала следственно-оперативная группа, проводятся следственные действия, обстоятельства падения с высоты женщины, и ее личность выясняются.
По данным соседей в квартире, где произошла трагедия, ночью гуляла шумная компания.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, на место происшествия выезжала следственно-оперативная группа, проводятся следственные действия, обстоятельства падения с высоты женщины, и ее личность выясняются.
3 572
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