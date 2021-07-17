Происшествия

19 минут назад

В Липецке погибла выпавшая из окна женщина

3 572
#падение с высоты
В Липецке погибла выпавшая из окна женщина

Следственные органы расследуют произошедшее

Сегодня ночью на улице Московской из окна дома №17 выпала женщина. В результате черепно-мозговой травмы женщина погибла. 

По данным соседей в квартире, где произошла трагедия, ночью гуляла шумная компания.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, на место происшествия выезжала следственно-оперативная группа, проводятся следственные действия, обстоятельства падения с высоты женщины, и ее личность выясняются.

3 572
#падение с высоты

Комментарии (3)

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МК я

4 минуты назад
Лето. Жара. Сколько таких ещё будет. Ужас.
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Нонка

9 минут назад
Шумная компания мешала даме спать и дама решительно вышла прямо в окно !
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Гость

14 минут назад
8 мк, такой себе.. Этому городу нужен новый шериф
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