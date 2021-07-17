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сегодня, 10:54
Новые выплаты получат в 2022 году российские пенсионеры
На доплату смогут рассчитывать неработающие пенсионеры.
С 2022 года каждый российский пенсионер будет получать пенсию не ниже регионального прожиточного минимума. Если размер назначенной гражданину пенсии оказывается ниже, пенсионеру полагается социальная доплата до величины минимальной пенсии в этом регионе. На доплату смогут рассчитывать неработающие пенсионеры, - рассказала профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова.
"Со следующего года вопросы назначения региональной социальной доплаты будут решаться между территориальными органами ПФР и уполномоченными органами исполнительной власти регионов без участия пенсионера. Социальная доплата полагается только неработающим пенсионерам", — отметила она.
Также с 2022 года для подачи заявления о назначении пенсии больше не потребуется личный визит в ПФР. Пенсию можно будет оформить через портал "Госуслуги", а все подтверждающие стаж документы уже будут в распоряжении ПФР. Если окажется, что документов недостаточно, то запросы в архивы или бывшим работодателям также будут производиться через ПФР.
Для россиян, проживавших в сельской местности не менее 30 лет, теперь не потребуется ежегодного подтверждения факта проживания на селе, чтобы получать 25%-ую надбавку к фиксированной выплате пенсии. Теперь право на получение повышенной пенсии по старости или инвалидности "сельский" пенсионер получит, если он будет проживать на селе по состоянию на дату ее назначения. После его переезда в город доплата сниматься не будет, - цитирует профессора "ПРАЙМ".
"Пенсия автоматически, без обращения в ПФР, будет назначаться безработным за два года до наступления официального пенсионного возраста, с момента, когда Центр занятости населения выдал предложения о направлении гражданина на досрочную пенсию по старости; а также инвалидам, которым положена социальная или трудовая пенсии по старости по достижению ими пенсионного возраста", - добавила эксперт.
Ранее сообщалось, что одной категории работников станет проще выйти на пенсию. Периоды работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, выполняемой в режиме неполного рабочего дня, при условии уплаты за эти периоды страховых взносов, будут учитываться в стаже, дающем право на досрочное назначение страховой пенсии по старости, - пишет "Российская газета".
Как уточнили в Минтруде, сейчас, если работники трудятся неполный день, то это не дает им право раньше выйти на пенсию. В ведомстве предлагают все-таки учитывать неполное рабочее время в общем стаже.
"Со следующего года вопросы назначения региональной социальной доплаты будут решаться между территориальными органами ПФР и уполномоченными органами исполнительной власти регионов без участия пенсионера. Социальная доплата полагается только неработающим пенсионерам", — отметила она.
Также с 2022 года для подачи заявления о назначении пенсии больше не потребуется личный визит в ПФР. Пенсию можно будет оформить через портал "Госуслуги", а все подтверждающие стаж документы уже будут в распоряжении ПФР. Если окажется, что документов недостаточно, то запросы в архивы или бывшим работодателям также будут производиться через ПФР.
Для россиян, проживавших в сельской местности не менее 30 лет, теперь не потребуется ежегодного подтверждения факта проживания на селе, чтобы получать 25%-ую надбавку к фиксированной выплате пенсии. Теперь право на получение повышенной пенсии по старости или инвалидности "сельский" пенсионер получит, если он будет проживать на селе по состоянию на дату ее назначения. После его переезда в город доплата сниматься не будет, - цитирует профессора "ПРАЙМ".
"Пенсия автоматически, без обращения в ПФР, будет назначаться безработным за два года до наступления официального пенсионного возраста, с момента, когда Центр занятости населения выдал предложения о направлении гражданина на досрочную пенсию по старости; а также инвалидам, которым положена социальная или трудовая пенсии по старости по достижению ими пенсионного возраста", - добавила эксперт.
Ранее сообщалось, что одной категории работников станет проще выйти на пенсию. Периоды работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, выполняемой в режиме неполного рабочего дня, при условии уплаты за эти периоды страховых взносов, будут учитываться в стаже, дающем право на досрочное назначение страховой пенсии по старости, - пишет "Российская газета".
Как уточнили в Минтруде, сейчас, если работники трудятся неполный день, то это не дает им право раньше выйти на пенсию. В ведомстве предлагают все-таки учитывать неполное рабочее время в общем стаже.