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Число жертв наводнения в Германии достигло 133 человек
В федеральной земле Северный Рейн—Вестфалия из-за наводнения погибли 43 человека, еще 90 человек — в Рейнланд-Пфальце.
Как минимум 90 человек погибли в федеральной земле Рейнланд-Пфальц, еще не менее 43 человек — в Северном Рейне-Вестфалии, - сообщает издание.
Накануне существенно обострилась ситуация в городе Эрфтштадт под Кельном — там были затоплены и разрушены многие дома. Власти опасаются, что это может привести к еще большему росту числа жертв.
В Германии с начала недели продолжаются ливни, которые вызвал циклон "Бернд", пришедший на запад Европы. Основной удар пришелся по западным и юго-западным регионам, где реки, в том числе Рейн, выходят из берегов и затапливают улицы.
К некоторым населенным пунктам нельзя подъехать из-за размытых дорог и разрушенных мостов. В пяти районах в земле Северный Рейн — Вестфалия идет эвакуация, так как возникла угроза прорыва дамбы. Из Трира после разлива местной реки вывезли около 350 человек. В округе Рейн-Эрфт объявили режим чрезвычайной ситуации.
Ранее сообщалось, что количество погибших в результате наводнения на западе Германии выросло до 100. Произошедшее наводнение стало самым смертоносным в стране за последние несколько десятилетий. Вода поднялась выше нормального уровня на 5,75 метра — это на два метра выше, чем предыдущее рекордное наводнение — и поднимется еще, - передает Lenta.ru.
В большинстве районов округа Арвайлер нет электричества и телефонной связи. Местные власти сообщили, что в результате наводнений пропали около 1,3 тысячи человек.
Канцлер Германии Ангела Меркель, комментируя случившееся, заявила, что окончательный масштаб трагедии на западе Германии будет ясен только в следующие дни. Она выразила соболезнования родным и близким погибших.
Разрушительные наводнения произошли не только в Германии, но и в Бельгии и Нидерландах, - передает РИА Новости.
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13.07.2021 14:24В мире