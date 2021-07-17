Липецкие лётчики выступят на авиасалоне в Жуковском

«Соколы России» примут участие в авиашоу вместе со «Стрижами» и «Беркутами»

В Подмосковном Жуковском с 20 по 25 июля пройдет международный авиасалон «Макс-2021».



Самой зрелищной частью авиасалона станет авиашоу с участием пилотажных групп «Соколы России» из Липецка, «Стрижи», и вертолетной группой «Беркут». Пилотажные группы уже прибыли в Кубинку, где приступили к тренировкам, сообщили в Минобороны.



«Соколы России» на самолетах Су-35С покажут имитацию воздушного боя.



