Общество

25 минут назад

Липецкие лётчики выступят на авиасалоне в Жуковском

181
#Соколы России
Липецкие лётчики выступят на авиасалоне в Жуковском

«Соколы России» примут участие в авиашоу вместе со «Стрижами» и «Беркутами»

В Подмосковном Жуковском с 20 по 25 июля пройдет международный авиасалон «Макс-2021».

Самой зрелищной частью авиасалона станет авиашоу с участием пилотажных групп «Соколы России» из Липецка, «Стрижи», и вертолетной группой «Беркут». Пилотажные группы уже прибыли в Кубинку, где приступили к тренировкам, сообщили в Минобороны.

«Соколы России» на самолетах Су-35С покажут имитацию воздушного боя.

181
#Соколы России

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