Коронавирус в России: антирекорд смертности и возвращение запретов

Коронавирус продолжает циркулировать – смертность ставит антирекорды. Стремительно распространяется штамм вируса «Дельта» - на него приходятся две трети случаев. В российских регионах готовятся к новому росту заболеваемости и возвращают ограничения.

В регионах России снова растет нагрузка на больницы, а уровень распространения коронавирусной инфекции характеризуется как высокий. Всего с понедельника по пятницу в России объявлено о 124 559 инфицированных, сообщает оперштаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации. Общее число зараженных в России с начала пандемии достигло 5 907 999 человек, умерли 146 868 человек.



В Липецкой области число тех, у кого выявляли положительный тест на SARS-CoV-2, перешагнуло отметку в 200 человек – с понедельника по пятницу регистрировалось от 188 до 222 человек. Число летальных случаев составило 1005 человек. Всего с начала эпидемии на территории региона зарегистрировано 36 082 случая новой коронавирусной инфекции, 31 820 человек выздоровели.



На этой неделе Россия вновь поднялась на четвертое место по числу заражений. Она обошла Францию, впереди оказались США, Индия и Бразилия. Врачи выявляли ежедневно от 23,8 до 25,7 тысячи случаев. Врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов объяснил агентству РИА Новости такой рост невысоким ростом числа привитых: «Ну, у нас мало относительно прививаются, это правда. То есть, у нас было мало заболевших, в том числе, которые не явно болели, и мало вакцинированных по сравнению, например, с Британией, США, с Израилем… Поэтому у нас сейчас болеют те, кто раньше не контактировал с вирусом: либо не выявлен как заражённый, либо не обращался… сейчас они вот болеют больше, поэтому такая картина», - считает иммунолог. Рост закончится, когда нарастет иммунная прослойка. Его коллега, заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов считает, что Рост заболеваемости COVID-19 в России связан со сменой доминирующего штамма коронавируса. «Каждая смена доминирующего геноварианта, как правило, сопровождается повышением заболеваемости. Как раз сейчас мы и переживаем этот этап», - передает его слова ТАСС.



«Ситуация, конечно же, крайне напряженная. Темпы распространения несколько замедлились, но тем не менее это все равно прирост заболевших», - сказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в эфире канала «Россия-1». Он отметил, что тяжело болеть стали молодые люди от 18 до 30 лет. «Сейчас коронавирусная инфекция представляет опасность не только для пожилых людей. Сейчас тяжело болеть стали даже молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет. Поэтому им необходимо наравне со всеми проходить вакцинацию и повторную вакцинацию», - передают его слова РИА Новости.



Замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов напомнил в беседе с ТАСС, что эпидемиологический процесс развивается фазами и включает в себя рост, стабилизацию и снижение заболеваемости. Каждый этот этап длится порядка месяца: «Поскольку активный рост заболеваемости начался в первую декаду июня, сейчас мы постепенно переходим к фазе стабилизации, которая продлится весь июль и, вероятно, начало августа. И лишь затем, возможно, можно будет говорить о тенденции к началу снижения заболеваемости», - пояснил он. Как быстро начнется снижение – зависит от темпов вакцинации и соблюдения мер профилактики. Сейчас заболеваемость снижается в Москве, но параллельно идет рост в большинстве регионов, отметила на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19 глава Роспотребнадзора Анна Попова. Министр здравоохранения Михаил Мурашко на этом же заседании сообщил о недельном росте на 9,5% числа пациентов, госпитализированных с коронавирусной инфекцией. «Ситуация по количеству заболевших остается напряженной, 865 тысяч человек в стране получают медицинскую помощь, из них 77% получают медицинскую помощь на амбулаторном этапе», - сказал он, добавив, что в стационарах на лечении находятся 191 тысяча человек. Врач-инфекционист Евгений Тимаков считает, что в сентябре может наступить новый пик заболеваемости – штамм «дельта» является более заразным, а люди вакцинируются не такими высокими темпами.



Между тем, в России четыре дня подряд смертность ставила антирекорды. 16 июля был зафиксирован максимум – 799 умерших с COVID-19. В предыдущие три дня от COVID-19 по данным оперштаба по борьбе с распространением коронавируса умерли 780, 786 и 791 человек соответственно. Партия «Яблоко» обратилась к президенту РФ с просьбой из-за пандемии ввести на две недели режим нерабочих дней и принять ряд мер поддержки экономики и граждан – об этом сообщила пресс-служба партии. Ее председатель Николай Рыбаков считает, что «никакие частичные ограничения не дают того же ощутимого и быстрого эффекта, как тотальный локдаун». Компенсировать работодателям расходы по заработной плате, налоговым и страховым платежам он предложил из Фонда национального благосостояния, а для самозанятых, индивидуальных предпринимателей, малого и среднего бизнеса, независимых работников сферы культуры и искусства принять отдельные программы помощи.



Власти не планируют новый тотальный локдаун, но регионы вводят местные ограничения, исходя из ситуации. Глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией пояснила, что главы регионов при ухудшении ситуации могут вводить более жесткие по сравнению с федеральными правила проведения массовых мероприятий. «Наша планка, определенная постановлением, - от 500 человек. При ухудшении эпидситуации, при особенностях эпидситуации в регионе губернаторы имеют право вводить требования по уменьшению этого числа и введению более жестких правил на территории субъекта», - пояснила она. В регионы уже возвращаются разные ограничения. Почти в половину вернулся запрет на ночную работу кафе и ресторанов, часть территорий запретили посетителям торговых центров сидеть в фудкортах – точки общепита могут работать здесь только на вынос и доставку на дом. Ограничивают массовые мероприятия, на некоторые могут потребовать сертификат о вакцинации от коронавируса, отрицательный ПЦР-тест. Сокращают число мест для посетителей кинозалов, театров. Сотрудников возвращают на удаленку. Детские игровые комнаты в торговых центрах и ресторанах не работают во многих регионах. В некоторых регионах в гостиницы теперь не заселяют без сертификата о вакцинации или отрицательного ПЦР-теста.



У людей с ослабленной иммунной системой и у пожилых может произойти заражение сразу двумя штаммами SARS-CoV-2, отметила на своей пресс-конференции заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. «Заболевание, вызванное одновременно двумя штаммами вирусов, у лиц с ослабленными иммунитетом опасно тем, что в результате длительной персистенции разных штаммов в организме человека может произойти их генетическая рекомбинация (обмен генетическим материалом между штаммами), что может способствовать дальнейшей изменчивости вируса и появлению его новых вариантов. Поэтому нужно как можно скорее прививаться, чтобы вирус не мог развиваться в популяции и мутировать», - передает ТАСС ее слова. Эксперты предупреждают – в некоторых случаях пациент после COVID-19 может заразиться новым штаммом коронавируса сразу после выздоровления. Такое мнение высказала ТАСС врач-инфекционист Светлана Ищенко: «Коронавирус постоянно мутирует. Поэтому получается так, что человек защищен от одного штамма, но может заразиться другим сразу после выздоровления. Некоторые специалисты говорят о наличии перекрестного иммунитета, однако на 100% организм не защищен от них», - пояснила врач. В целом случаи повторного заражения коронавирусом в России не превышают 1%, они единичны.



Врачи предупреждают о вероятности подобных случаев, чтобы люди оставались осторожными – сейчас в России распространился штамм «Дельта» - почти 68% выявленных с начала июля в России случаев заражения коронавирусом приходятся на него. Тогда как в апреле таких инфицированных были единицы. Замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов в эфире телеканала «Россия-24» пояснил, что штамм «дельта» втрое заразнее обычного, хотя при нем не наблюдается роста числа тяжелых случаев и летальных исходов.



Роспотребнадзор определил, как проводить мероприятия в условиях пандемии. Ведомство разработало критерии для массовых мероприятий, исходя из обстановки. Соответствующее постановление главы Роспотребнадзора Анны Поповой опубликовано в понедельник на официальном портале правовой информации. Так, чтобы провести массовое мероприятие без ограничений по числу участников, коэффициент распространения коронавируса не должен превышать 0,5. При росте заболеваемости ограничения на число участников устанавливаются. Минздрав готовит свой документ – новую версию методических рекомендаций по лечению COVID-19, сообщил главный специалист министерства по инфекционным заболеваниям Владимир Чуланов в интервью газете «Известия»: «Некоторые препараты, применявшиеся до сих пор только в стационаре, предложим использовать в амбулаторной практике или на этапе дневного стационара. А в стационаре раньше начинать предупреждение избыточного воспаления, чем мы привыкли делать в предыдущую волну. Некоторые препараты рекомендуем назначать при более мягких проявлениях болезни», - пояснил он. Министерство образования и науки включит положения по профилактике COVID-19 в рекомендации по работе российских вузов, сообщают РИА Новости.



Все больше россиян желают сделать прививку. «Учитывая растущий спрос, нужно увеличить объемы производства, важно обеспечить достаточное количество вакцин в субъектах РФ», - сказал в пятницу на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом премьер-министр России Михаил Мишустин. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на этом же заседании добавил, что ежедневно в стране прививаются более 500 тысяч человек. Прививку можно делать в жару – рекомендации при прививке от COVID-19 такие же, как и при других вакцинах, вакцинироваться можно в любое время года, сообщил в интервью ТАСС главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников. А вот обсуждать вакцинацию подростков от коронавирусной инфекции преждевременно – в России пока нет зарегистрированной вакцины для этой возрастной категории, озвучила журналистам свое мнение уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова. «Для этого нужно провести полноценные клинические исследования, сейчас разрешение на это исследование получил Центр Гамалеи», - пояснила она.



