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Более 800 сотрудников НЛМК удостоились наград ко Дню металлурга

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#День металлурга #награды
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Более 800 сотрудников НЛМК удостоились наград ко Дню металлурга

Ко Дню металлурга более 800 работников Новолипецкого металлургического комбината за высокие производственные результаты удостоились государственных, отраслевых, региональных, городских и корпоративных наград. 

За высокие достижения в труде 27 сотрудников компании получили государственные награды: медали ордена «За заслуги перед Отчеством» второй степени, почетные звания «Заслуженный металлург РФ», «Заслуженный машиностроитель РФ», «Заслуженный химик РФ», «Заслуженный работник транспорта РФ», «Заслуженный энергетик РФ».

За большой личный вклад в развитие промышленности и многолетний добросовестный труд приказом министра промышленности и торговли РФ отраслевых наград, званий «Почетный металлург» и «Почетный машиностроитель», почетных грамот министерства удостоены 54 сотрудника компании.

- Комбинат - это неразрывная связь со всем, что есть в области. Культура производства, культура отношений, которая есть на комбинате, всегда является эталоном для подтягивания области в целом. Большое спасибо за ваш самоотверженный труд, большое спасибо, за то, что вы не остаетесь равнодушными к просьбам области, города в это непростое время, за то, что вы идете с нами вместе, и за ваш героический и очень нелегкий труд,– поблагодарил и поздравил  сотрудников НЛМК глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.
  
Благодарственными письмами главы администрации Липецкой области и благодарностью главы Липецкой области наградили 31 сотрудника. Наградами и благодарственными письмами от администрации города Липецка поощрили 12 работников НЛМК. 

- Металл - это уникальный продукт, который может соединяться со всеми другими. Точно так же и мы, доменщики, сталеплавильщики, прокатчики, энергетики, логисты и люди десятка других специальностей, соединяясь вместе, образуем уникальный коллектив – по прочности, силе и энергии, - отметила управляющий директор НЛМК Татьяна Аверченкова.

Торжественное вручение наград провели в комбинатоуправлении с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических рекомендаций. Для участников церемонии организовали ПЦР-тестирование. Чествовать лучших сотрудников продолжат в цехах предприятия. Корпоративными наградами в этом году за высокие профессиональные достижения отмечены 250 работников предприятия. Им объявят благодарности руководства комбината. 139 сотрудников удостоены почетного звания «Ветеран ПАО «НЛМК», почетные грамоты НЛМК вручат 227 работникам. Золотого и серебряного почетного знака удостоены 104 сотрудника компании.

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#День металлурга #награды
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