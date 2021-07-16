Атмосферный фронт принесет дожди с грозой и градом

В ближайшие трое суток Липецкая область окажется под влиянием атмосферного фронта, местами пройдут дожди. Среднесуточные температуры воздуха составят 25-27 градусов тепла, что на 6-7 градусов выше климатической нормы.



В период с 14 по 18 июля на территории Липецкой области ожидаются опасные метеорологические явления погоды – аномально жаркая погода со среднесуточными температурами воздуха от 25 до 27 градусов тепла (это на 7 и более градусов выше средних многолетних значений).



По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 17 июля в Липецкой области переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременные дожди, грозы. Ветер северный, 4-9 м/сек, при грозе с порывами до 16 м/сек. Температура ночью составит от +15 до +20 градусов, днем будет от +28 до +33 градусов.



В Липецке переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем небольшой дождь. Температура ночью составит от +16 до +18 градусов, днем будет от +31 до +33 градусов.



День 17 июля стал самым теплым в Липецке в 2010 году, тогда в городе было +36 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1911 году – 7 градусов тепла.

