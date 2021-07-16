сегодня, 16:47
Атмосферный фронт принесет дожди с грозой и градом
В ближайшие трое суток Липецкая область окажется под влиянием атмосферного фронта, местами пройдут дожди. Среднесуточные температуры воздуха составят 25-27 градусов тепла, что на 6-7 градусов выше климатической нормы.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 17 июля в Липецкой области переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременные дожди, грозы. Ветер северный, 4-9 м/сек, при грозе с порывами до 16 м/сек. Температура ночью составит от +15 до +20 градусов, днем будет от +28 до +33 градусов.
В Липецке переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем небольшой дождь. Температура ночью составит от +16 до +18 градусов, днем будет от +31 до +33 градусов.
День 17 июля стал самым теплым в Липецке в 2010 году, тогда в городе было +36 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1911 году – 7 градусов тепла.
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