Погода в Липецке

сегодня, 16:47

Атмосферный фронт принесет дожди с грозой и градом

7 2457
#дожди
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Атмосферный фронт принесет дожди с грозой и градом

В ближайшие трое суток Липецкая область окажется под влиянием атмосферного фронта, местами пройдут дожди. Среднесуточные температуры воздуха составят 25-27 градусов тепла, что на 6-7 градусов выше климатической нормы.  

В период с 14 по 18 июля на территории Липецкой области ожидаются опасные метеорологические явления погоды – аномально жаркая погода со среднесуточными температурами воздуха от 25 до 27 градусов тепла (это на 7 и более градусов выше средних многолетних значений).  

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 17 июля в Липецкой области переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременные дожди, грозы. Ветер северный, 4-9 м/сек, при грозе с порывами до 16 м/сек. Температура ночью составит от +15 до +20 градусов, днем будет от +28 до +33 градусов. 

В Липецке переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем небольшой дождь. Температура ночью составит от +16 до +18 градусов, днем будет от +31 до +33 градусов. 

День 17 июля стал самым теплым в Липецке в 2010 году, тогда в городе было +36 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1911 году – 7 градусов тепла.  
7 2457
#дожди
1

Комментарии (7)

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Гостья1

39 минут назад
Приходите дожди только теплые ,Благодатные! Оросите землю влагой,напоите Землицу-Матушку влагой ,чтоб не страдали от засухи поля хлеборобные,сады фруктовые да луга медоносные.Не сушите ветра -суховеи просторы ,не гоните ветры буйные на поля и рощи,на усадьбы и огороды деревенские.приходи.Теплого дождичка ждёт Землица -Матушка.
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Гость

41 минуту назад
Где же они такие прогнозы берут. В августе тоже возможны дожди? Не ужели!!!! А зимой наверное снег может выпасть???
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Гость

55 минут назад
Котэ, мышей лови! Задолбал уже!
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Вася

55 минут назад
Хоть бы снег выпал метра на полтора!
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Котэ

сегодня, 17:33
Кушать всё равно нечего...
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Эх

сегодня, 17:21
Лето.... Хорошо....
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Максим

сегодня, 17:14
Когда это уже всё начнётся : дожди, град, гроза...?! Жара надоела!!
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