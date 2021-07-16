Общество

25 минут назад

Липчане чаще всего жалуются на шум с улиц и пыль

5 207
#недвижимость
Липчане чаще всего жалуются на шум с улиц и пыль

Больше половины липецких семей оценивали в 2020 году состояние своего дома как «хорошее». Такие данные приводит Росстат по итогам комплексного наблюдения жизни населения в России.  

Система сразу нескольких федеральных статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам была запущена в стране с 2011 года. В качестве единицы наблюдения определено домохозяйство и постоянно проживающие в нём члены домохозяйства. Комплексное наблюдение условий жизни населения является частью системы этих федеральных статистических наблюдений. 

В рамках исследования жителей регионов спросили о состоянии жилья. В Липецкой области 3,8% домохозяйств оценили состояние своего жилого помещения как отличное, 51% – как хорошее, 43,3% – как удовлетворительное. Еще 1,9% семей считают свое жилье «плохим». Основным недостатком своего жилья 14,6% участников исследования назвали шум, загрязнение воздуха, пыль, сажу – эта причина оказалась на первом месте среди недостатков. На втором месте оказались плохая освещенность при подходе к дому или в подъезде – на это пожаловались 10,1% участников исследования в Липецкой области. Третьей причиной для недовольства оказался недостаток тепла (8,1%). В домохозяйствах также отмечали среди недостатков сырость в жилье и промерзание стен (5,7%), недостаток освещенности (2,9%).  

На шум от соседей жаловались 4,3% липецких участников исследования, тогда как в среднем по России шумом от соседей недовольна каждая девятая семья (11,3%). Сильнее всего шумят в своих квартирах жители Магаданской области — на это в регионе жаловались 37% опрошенных домохозяйств, отмечается в исследовании Росстата.  
5 207
#недвижимость

Комментарии (6)

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Фокс

11 минут назад
Лет 50 тому назад город просто "утопал" в зелени деревьев, а сейчас он просто лысый, как остров и ещё чья-то макушка. Посмотрите старые фото города и сравните с тем, что есть сейчас
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Я

11 минут назад
а еще экологам на заметку какого лешего вы днем приезжаете на нлмк свои замеры делать? вы * часа в 3 ночи, без предупреждения и сделайте свои замеры в районе 3-4 доменной печи и шлаковых ям, правильно вы не поедете, потому что зарплату сами от нлмк получаете
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Я

15 минут назад
а че вы хотите, пыль пыль в ссср поливалки всю ночь гоняли поливали дороги, а щас хрена все идет в большой карман, дворники по утрам мели, а щас фантики собрали и хорошь, за уборку подьездов платим по 700 рублей в месяц, а у нас их уже 8 месяцев не убирали, жители сами подметают в подьездах , зато не дай бог тебе платеж просрочить весь телефон расшибут
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Парковка у родного подъезда

17 минут назад
Стройте бесплатные дворовые парковки и пыль исчезнет.
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Мария Леликова, медик

18 минут назад
Да дышать нечем в этом вонючем городе, окно откоешь пыль металлургическая на полокойнике! От суда в лидерах по анкологиии хобл.
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