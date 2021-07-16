Липчане чаще всего жалуются на шум с улиц и пыль

Больше половины липецких семей оценивали в 2020 году состояние своего дома как «хорошее». Такие данные приводит Росстат по итогам комплексного наблюдения жизни населения в России.





Система сразу нескольких федеральных статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам была запущена в стране с 2011 года. В качестве единицы наблюдения определено домохозяйство и постоянно проживающие в нём члены домохозяйства. Комплексное наблюдение условий жизни населения является частью системы этих федеральных статистических наблюдений.



В рамках исследования жителей регионов спросили о состоянии жилья. В Липецкой области 3,8% домохозяйств оценили состояние своего жилого помещения как отличное, 51% – как хорошее, 43,3% – как удовлетворительное. Еще 1,9% семей считают свое жилье «плохим». Основным недостатком своего жилья 14,6% участников исследования назвали шум, загрязнение воздуха, пыль, сажу – эта причина оказалась на первом месте среди недостатков. На втором месте оказались плохая освещенность при подходе к дому или в подъезде – на это пожаловались 10,1% участников исследования в Липецкой области. Третьей причиной для недовольства оказался недостаток тепла (8,1%). В домохозяйствах также отмечали среди недостатков сырость в жилье и промерзание стен (5,7%), недостаток освещенности (2,9%).



На шум от соседей жаловались 4,3% липецких участников исследования, тогда как в среднем по России шумом от соседей недовольна каждая девятая семья (11,3%). Сильнее всего шумят в своих квартирах жители Магаданской области — на это в регионе жаловались 37% опрошенных домохозяйств, отмечается в исследовании Росстата.

