Липчанин госпитализирован после массового ДТП в Самарской области

В тройном столкновении погиб вылетевший на встречку водитель Daewoo

15 июля на трассе М-5 в Камышлинском районе Самарской области водитель Daewoo Nexia выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком DAF из Калуги. От удара Daewoo отбросило на автомобиль Renault Arkana, под управлением липчанина.



53-летний водитель Daewoo погиб на месте аварии, водитель липецкой машины попал в больницу.



Фото пресс-службы ГУМВД по Самарской области



