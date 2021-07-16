Происшествия

сегодня, 15:03

Липчанин госпитализирован после массового ДТП в Самарской области

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#ДТП
Липчанин госпитализирован после массового ДТП в Самарской области

В тройном столкновении погиб вылетевший на встречку водитель Daewoo

15 июля на трассе М-5 в Камышлинском районе Самарской области  водитель Daewoo Nexia выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком DAF из Калуги. От удара Daewoo отбросило на автомобиль Renault Arkana, под управлением липчанина.

53-летний водитель  Daewoo погиб на месте аварии, водитель липецкой машины попал в больницу. 

Фото пресс-службы ГУМВД по Самарской области

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#ДТП

Комментарии (3)

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шардак

сегодня, 15:35
Хотя бы не от Короны
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///

сегодня, 15:16
Хуже Daewoo только ВАЗ
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весёлый

сегодня, 15:14
Липецкие покрепче,куда же вы летите и спешите ,глаза из орбит вылазиют ,вот и результат,а ехал бы не спеша ,все живы были и обошлось бы без деревянного костюма и двухметровой квартиры
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