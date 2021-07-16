Происшествия
сегодня, 15:03
Липчанин госпитализирован после массового ДТП в Самарской области
В тройном столкновении погиб вылетевший на встречку водитель Daewoo
15 июля на трассе М-5 в Камышлинском районе Самарской области водитель Daewoo Nexia выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком DAF из Калуги. От удара Daewoo отбросило на автомобиль Renault Arkana, под управлением липчанина.
53-летний водитель Daewoo погиб на месте аварии, водитель липецкой машины попал в больницу.
Фото пресс-службы ГУМВД по Самарской области
53-летний водитель Daewoo погиб на месте аварии, водитель липецкой машины попал в больницу.
Фото пресс-службы ГУМВД по Самарской области
шардак
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весёлый