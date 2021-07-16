Общество

сегодня, 15:00

В Липецке зажгут

6 1021
#иллюминация
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В Липецке зажгут

Ко Дню города отремонтировали декоративные световые консоли.

В Липецке провели техническое обслуживание световых консолей «Лист». Жёлто-зелёные «листы липы» - символы города – размещены на световых опорах на Сокольском мосту и Лебедянском шоссе. Всего таких в Липецке – более 30 штук.

- В преддверии Дня города проверили каждую конструкцию, заменили перегоревшие лампы. Праздничную подсветку включаем одновременно с уличным освещением. Также в честь 318-го дня рождения Липецка зажжем «Карамельные деревья» на Московской, перетяжки на Первомайской и проспекте Мира, - сообщает МБУ «Липецкгорсвет».
6 1021
#иллюминация
1

Комментарии (6)

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я

7 минут назад
вы лучше бы ко дню города порядок навели в городе, где поливалки? где ваши чудо мойки асфальтные на которые вы потратили бешеные деньги?
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Светлана

27 минут назад
В городе, А вы бы не загаживали её и чистить не нужно было бы.
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В городе

40 минут назад
Осталась одна липа,везде липа.Река Воронеж,превратилась в болото,дерьмократы,Вы бы речку почистили в районе Сокольского моста,а то вьезжаешь в город,а тут болото.Город,если можно его назвать так,напоминает Шанхай начало 20 века.
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Пессимист

59 минут назад
Еще колоски пшеницы, согласен, но речь идёт о городе, а не области. Ещё забыл, что голубая лента р.Воронеж стала зелёной - болото, другого слова нет
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Еще колоски пшеницы

сегодня, 15:36
Пессимист, Вы забыли, символ сельского хозяйства
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Пессимист

сегодня, 15:16
А помните прежний герб Липецка? Красный щит разделяет голубая полоса(Символ реки Воронеж, делящий город на две части) В центре герба на фоне шестерни(символ машиностроения) из ковша течёт горячая сталь (символ металлургии). Теперь у липчан ничего этого нет, НЛМК больше не является частью города( разве что географически), а машиностроение уничтожено с особой тщательностью. Так что остался новый герб города, на котором единственная деталь - липа, наверное символизирует тотальное местное враньё во всём - короче, сплошная "ЛИПА"
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