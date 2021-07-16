Общество
сегодня, 15:00
В Липецке зажгут
6 1021
Ко Дню города отремонтировали декоративные световые консоли.
В Липецке провели техническое обслуживание световых консолей «Лист». Жёлто-зелёные «листы липы» - символы города – размещены на световых опорах на Сокольском мосту и Лебедянском шоссе. Всего таких в Липецке – более 30 штук.
- В преддверии Дня города проверили каждую конструкцию, заменили перегоревшие лампы. Праздничную подсветку включаем одновременно с уличным освещением. Также в честь 318-го дня рождения Липецка зажжем «Карамельные деревья» на Московской, перетяжки на Первомайской и проспекте Мира, - сообщает МБУ «Липецкгорсвет».
- В преддверии Дня города проверили каждую конструкцию, заменили перегоревшие лампы. Праздничную подсветку включаем одновременно с уличным освещением. Также в честь 318-го дня рождения Липецка зажжем «Карамельные деревья» на Московской, перетяжки на Первомайской и проспекте Мира, - сообщает МБУ «Липецкгорсвет».
6 1021
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Светлана
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