сегодня, 14:40
Мобильное приложение НЛМК для сотрудников получило международную премию
Группа НЛМК, международная металлургическая компания, получила золотой приз международной премии Step Two Intranet and Digital Workplace Awards 2021 за разработку мобильного приложения, которое повышает эффективность внутрикорпоративных коммуникаций и удобство корпоративных сервисов для сотрудников.
«Жюри конкурса высоко оценило ориентацию на внутреннего клиента и создание условий для оперативного и удобного доступа к автоматизированным сервисам. В части функционала приложения, жюри особенно выделило инновационные решения, например, мобильный пропуск и видео регистрацию нарушений безопасности производства», - сообщили в ПАО «НЛМК».
Приложение было запущено в марте 2020 года. В настоящее время его использует около
30 тыс. человек (60% сотрудников Группы НЛМК).
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