В Польше опасаются «миграционного удара» со стороны России

Польша может быть атакована не только танками и самолетами, но и мигрантами. Последствия такой агрессии будут сопоставимы с последствиями войны. Об этом пишет издание Myśl Polska.

Как отмечается в публикации, нынешний миграционный кризис на литовско-белорусской границе воспринимается СМИ и большей частью общества как месть Александра Лукашенко за то, что Вильнюс поддержал белорусскую оппозицию и старался навредить Минску на международной арене.

«Мало кто видит в этой ситуации предвестие реального удара с использованием "миграционного оружия" по странам, которые Москва считает недружественными России и Беларуси», — пишет автор статьи.

Издание указывает на то, что Польша «неторопливо занимается укреплением Пограничной службы на границе с Беларусью».

«Мы продолжаем считать, что наблюдаем временное явление, спровоцированное враждебно настроенными к нам восточными соседями. В действительности оно может быть предвестием гораздо более масштабной операции, управляющейся отнюдь не из Беларуси. Ее проведение требует дорогостоящей логистической подготовки или использования мировых событий, с которыми мы сейчас имеем дело», — подчеркивается в публикации.

По мнению автора, государства, в руках которых находится «миграционное оружие», — это Россия и Турция. Эти страны могут остановить нелегальных мигрантов «или помочь процессу их перемещения».

«Если Москва и Турция спровоцируют миграционный кризис, открыв "восточный маршрут" (он остается единственным путем, по которому могли бы двигаться миллионы людей), мы [Польша] окажемся практически беззащитными», — пишет издание.

Автор считает, что Евросоюз или США не станут оказывать Варшаве реальную помощь в преодолении миграционного кризиса.

«В таких обстоятельствах каждая страна сделает всё возможное, лишь бы как можно меньше соприкасаться с этой проблемой», — отмечается в статье.