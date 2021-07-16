За распространение фейков о вакцинации можно лишиться свободы сроком до 3-х лет

За распространение фейков о вакцинации от коронавируса, в том числе о ее последствиях, можно получить до трех лет ограничения свободы, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.





По его словам, за распространение таких фейков для физических лиц предусматривается ответственность вплоть до ограничения свободы до трех лет, для юридических лиц - в виде штрафа от 1,5 миллиона до 3 миллионов рублей.



По словам Клишаса, в нынешней ситуации, когда вся страна живёт в режиме борьбы с инфекцией, крайне важно не допустить распространения недостоверной информации.



- Распространение фейков о вакцинации является распространением заведомо недостоверной информации о приемах и способах защиты от обстоятельств, представляющих угрозу для жизни и здоровья граждан, и должно оперативно пресекаться правоохранительными органами, ведь все инструменты для этого у них имеются, - заявил он.



Глава комитета СФ напомнил, что законодательством предусмотрена ответственность (для физических лиц – уголовная, для юридических лиц – административная) за публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, или о принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения и территорий, приемах и способах защиты от указанных обстоятельств, сообщает

- В последнее время участились случаи публикаций в интернете заведомо недостоверной информации как о процедуре вакцинации от COVID-19, так и о последствиях вакцинации, а также о самих вакцинах. Эти действия имеют высокую степень общественной опасности, ведь это вызов всему обществу со стороны людей, которые готовы идти на умышленное распространение фейковой информации, - сказал Клишас.По его словам, за распространение таких фейков для физических лиц предусматривается ответственность вплоть до ограничения свободы до трех лет, для юридических лиц - в виде штрафа от 1,5 миллиона до 3 миллионов рублей.По словам Клишаса, в нынешней ситуации, когда вся страна живёт в режиме борьбы с инфекцией, крайне важно не допустить распространения недостоверной информации.- Распространение фейков о вакцинации является распространением заведомо недостоверной информации о приемах и способах защиты от обстоятельств, представляющих угрозу для жизни и здоровья граждан, и должно оперативно пресекаться правоохранительными органами, ведь все инструменты для этого у них имеются, - заявил он.Глава комитета СФ напомнил, что законодательством предусмотрена ответственность (для физических лиц – уголовная, для юридических лиц – административная) за публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, или о принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения и территорий, приемах и способах защиты от указанных обстоятельств, сообщает ria.ru