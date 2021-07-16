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38 минут назад

За распространение фейков о вакцинации можно лишиться свободы сроком до 3-х лет

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За распространение фейков о вакцинации можно лишиться свободы сроком до 3-х лет

За распространение фейков о вакцинации от коронавируса, в том числе о ее последствиях, можно получить до трех лет ограничения свободы, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

- В последнее время участились случаи публикаций в интернете заведомо недостоверной информации как о процедуре вакцинации от COVID-19, так и о последствиях вакцинации, а также о самих вакцинах. Эти действия имеют высокую степень общественной опасности, ведь это вызов всему обществу со стороны людей, которые готовы идти на умышленное распространение фейковой информации, - сказал Клишас.

По его словам, за распространение таких фейков для физических лиц предусматривается ответственность вплоть до ограничения свободы до трех лет, для юридических лиц - в виде штрафа от 1,5 миллиона до 3 миллионов рублей.

По словам Клишаса, в нынешней ситуации, когда вся страна живёт в режиме борьбы с инфекцией, крайне важно не допустить распространения недостоверной информации.

- Распространение фейков о вакцинации является распространением заведомо недостоверной информации о приемах и способах защиты от обстоятельств, представляющих угрозу для жизни и здоровья граждан, и должно оперативно пресекаться правоохранительными органами, ведь все инструменты для этого у них имеются, - заявил он.

Глава комитета СФ напомнил, что законодательством предусмотрена ответственность (для физических лиц – уголовная, для юридических лиц – административная) за публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, или о принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения и территорий, приемах и способах защиты от указанных обстоятельств, сообщает ria.ru.
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