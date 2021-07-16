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Ростех показал фото «принципиально нового военного самолета»
Госкорпорация «Ростех» опубликовала в своем аккаунте в Facebook фото, на котором, как предполагается, показан анонсированный ранее «принципиально новый военный самолет». На изображении машина показана в чехле и сопровождается надписью Wanna see me naked? («Хочешь увидеть меня голой?»). Эксперты предполагают, что на фотографии изображен легкий истребитель пятого поколения с одним мотором, сообщает www.kommersant.ru
Представить «принципиально новый военный самолет» Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в «Ростех») пообещала в первый день Международного авиационно-космического салона МАКС-2021 — 20 июля. В госкорпорации уверены, что он вызовет интерес как в России, так и у конкурентов за рубежом. Для презентации самолета был создан специальный сайт, там опубликовано видео, на котором можно увидеть «отдельные элементы новой машины» и «аллюзии на ключевые особенности и уникальные свойства проекта».
Военный эксперт Алексей Леонков предполагает, что на фотографии может быть легкий одномоторный истребитель. «Контуры самолета, его киль, конструкция шасси говорят о том, что это легкий истребитель пятого поколения семейства "Сухой"»,— сказал господин Леонков. По мнению эксперта, самолет, вероятнее всего, будет одномоторным.
ТАСС также пришел к выводу, что посетителям МАКС-2021 будет представлен первый российский однодвигательный истребитель.
Отметим, что в мае оба агентства со ссылкой на источники в отрасли сообщали, что ОКБ «Сухого» ведет работу над созданием однодвигательного сверхзвукового тактического истребителя. Источник ТАСС отмечал тогда, что при создании самолета будут использоваться наработки истребителя пятого поколения Су-57.
МАКС проходит раз в два года в подмосковном Жуковском. В этом году он пройдет 20–25 июля, для посещения необходим QR-код. Также прорабатывается вопрос о возможности входа по отрицательному ПЦР-тесту, сделанному не более 72 часов назад.
Представить «принципиально новый военный самолет» Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в «Ростех») пообещала в первый день Международного авиационно-космического салона МАКС-2021 — 20 июля. В госкорпорации уверены, что он вызовет интерес как в России, так и у конкурентов за рубежом. Для презентации самолета был создан специальный сайт, там опубликовано видео, на котором можно увидеть «отдельные элементы новой машины» и «аллюзии на ключевые особенности и уникальные свойства проекта».
Военный эксперт Алексей Леонков предполагает, что на фотографии может быть легкий одномоторный истребитель. «Контуры самолета, его киль, конструкция шасси говорят о том, что это легкий истребитель пятого поколения семейства "Сухой"»,— сказал господин Леонков. По мнению эксперта, самолет, вероятнее всего, будет одномоторным.
ТАСС также пришел к выводу, что посетителям МАКС-2021 будет представлен первый российский однодвигательный истребитель.
Отметим, что в мае оба агентства со ссылкой на источники в отрасли сообщали, что ОКБ «Сухого» ведет работу над созданием однодвигательного сверхзвукового тактического истребителя. Источник ТАСС отмечал тогда, что при создании самолета будут использоваться наработки истребителя пятого поколения Су-57.
МАКС проходит раз в два года в подмосковном Жуковском. В этом году он пройдет 20–25 июля, для посещения необходим QR-код. Также прорабатывается вопрос о возможности входа по отрицательному ПЦР-тесту, сделанному не более 72 часов назад.
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