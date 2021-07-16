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сегодня, 12:40

Количество жертв наводнений в Германии достигло 93

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По данным информационного агентства Deutsche Presse-Agentur, число погибших из-за наводнений на западе Германии увеличилось до 93. Ранее в средствах массовой информации говорилось о 81 жертве наводнения.

На западе и юго-западе Германии с понедельника не прекращаются обильные дожди, которые и стали причиной наводнений. Из берегов вышли реки Ар и Мозель, а также небольшие речки Прюм, Зауэр, Киль, Нимс и Эрфт.

Число пропавших без вести в Германии, а также Бельгии и Нидерландах, идет на тысячи, десятки тысяч жителей этих стран эвакуируют с затопленных территорий, сообщает www.mk.ru

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