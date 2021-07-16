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сегодня, 12:39

Срок получения паспорта в России сократили в несколько раз

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Власти в несколько раз сократили срок оформления российского паспорта. Об этом сообщается на официальном сайте правительства России.

В соответствии с новым постановлением, подписанным премьер-министром Михаилом Мишустиным, документ будет оформляться не более пяти рабочих дней. При этом не имеет значения, подал человек заявление по месту жительства или по месту пребывания.

«Сейчас срок оформления паспорта составляет 10 дней, если документы поданы по месту жительства, и 30 дней — во всех остальных случаях», — говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Изменения начнут действовать с 1 июля 2022 года.

Власти также продлили до 90 дней срок действия российских паспортов, которые подлежат замене при достижении 20 и 45 лет, пишет lenta.ru

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