Происшествия

сегодня, 11:42

Жительница Грязей обокрала старушку в Астраханской области

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#кража
Жительница Грязей обокрала старушку в Астраханской области

Жительница Липецкой области «курсировала» по Астраханщине с «бригадой» торговцев.

В Енотаевском райне Астраханской области полицией завершено расследование уголовного дела 69-летней жительницы Грязей, обвиняемой в краже.

Как выяснило следствие, жительница Грязей ездила со знакомыми по Астраханской области, торгуя пледами, занавесками и постельным бельем.  6 апреля в селе Косика она зашла в дом пенсионерки и украла 150 тысяч рублей. Деньги были упакованы в косынку и спрятаны на полке шифоньера в спальне.

- Как выяснилось, злоумышленница воспользовалась моментом, пока её напарницы, не осведомлённые о ее преступном умысле, демонстрировали 93-летней потерпевшей домашний текстиль, и незаметно зашла в дом через незапертую дверь. Впоследствии полицейские задержали обвиняемую. Она полностью возместила причинённый ущерб, - рассказал руководитель следственного отдела УМВД Астраханской области Павел Никитин.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщили в УМВД России по Астраханской области.

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#кража

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