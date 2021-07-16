Происшествия
сегодня, 11:16
Молодой мужчина погиб на Силикатных озерах
2 2961
Его тело поняли со дна спасатели.
Днём 15 июля на Силикатных озерах в необорудованном для купания месте утонул мужчина.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области, его тело со дна озера подняли водолазы.
- Тело погибшего передано полицейским для проведения оперативно-следственных мероприятий, - рассказали в пресс-службе управления МЧС.
Погибшему было 29 лет.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области, его тело со дна озера подняли водолазы.
- Тело погибшего передано полицейским для проведения оперативно-следственных мероприятий, - рассказали в пресс-службе управления МЧС.
Погибшему было 29 лет.
2 2961
Водолаз
Ну