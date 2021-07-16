Происшествия

сегодня, 11:16

Молодой мужчина погиб на Силикатных озерах

2 2961
#утонувшие
Молодой мужчина погиб на Силикатных озерах

Его тело поняли со дна спасатели.

Днём 15 июля на Силикатных озерах в необорудованном для купания месте утонул мужчина. 

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области, его тело со дна озера подняли водолазы. 

- Тело погибшего передано полицейским для проведения оперативно-следственных мероприятий, - рассказали в пресс-службе управления МЧС.

Погибшему было 29 лет.
2 2961
#утонувшие

Комментарии (2)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Водолаз

сегодня, 11:31
Лето. Жара. Сколько таких ещё будет. Кошмар.
ответить

Ну

сегодня, 11:30
поняли
ответить

Еще в рубрике

Бывший «сиделец» елецкой ИК-3 задержан за попытку переброса свертков с телефонами в колонию
#переброс #УФСИН
Бывший «сиделец» елецкой ИК-3 задержан за попытку переброса свертков с телефонами в колонию

3 минуты назад

Происшествия
Жительница Грязей обокрала старушку в Астраханской области
#кража
Жительница Грязей обокрала старушку в Астраханской области

56 минут назад

Происшествия
Мужчина и женщина погибли во время пожара в Добровском районе
#МЧС #пожар
1
Мужчина и женщина погибли во время пожара в Добровском районе

сегодня, 11:08

Происшествия
Кассир целый месяц воровала в магазине
#кража #хищение #магазин
5
Кассир целый месяц воровала в магазине

сегодня, 10:56

Происшествия
Неизвестный водитель сбил ребенка на электросамокате и скрылся с места аварии
#авария #ДТП
11
Неизвестный водитель сбил ребенка на электросамокате и скрылся с места аварии

сегодня, 09:21

Происшествия
В Усманском районе горел «КамАЗ»
#пожар #автомобиль
6
В Усманском районе горел «КамАЗ»

вчера, 18:03

Происшествия