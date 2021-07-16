Молодой мужчина погиб на Силикатных озерах

Его тело поняли со дна спасатели.

Днём 15 июля на Силикатных озерах в необорудованном для купания месте утонул мужчина.



Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области, его тело со дна озера подняли водолазы.



- Тело погибшего передано полицейским для проведения оперативно-следственных мероприятий, - рассказали в пресс-службе управления МЧС.



Погибшему было 29 лет.

